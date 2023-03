O despiste de um dos carros que competia no Rallye das Camélias provocou nesta sexta-feira seis feridos na zona de Malveira da Serra, concelho de Cascais, adiantou à Agência Lusa fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa.

O alerta para o acidente foi dado pelas 21h08 e a fonte da Proteção Civil referiu que se deveu ao despiste de um dos veículos em prova.

«Neste momento há seis vítimas a serem assistidas no local», acrescentou a mesma fonte, sem precisar imediatamente o grau dos ferimentos. No local, no socorro às vítimas, estão 26 operacionais apoiados por oito viaturas.

O Rallye das Camélias começou nesta sexta-feira e decorre até este sábado.