A MF TOTAL vai ter o merecido descanso e estender-se ao comprido no sofá durante algumas semanas. Para a despedida da sua época desportiva, a revista semanal do Maisfutebol traz duas entrevistas exclusivas.



Ramires, internacional do Brasil e ex-jogador do Benfica, e Miguel Cardoso são os convidados especiais da nossa 984ª edição. Muitas revelações para ler com tempo e um sorriso nos lábios.



Seguimos com as rubricas e as melhores histórias publicadas ao longo da semana, incluindo os primeiros retratos de alguns dos protagonistas do Europeu de 2020.



Venha daí para mais uma edição da MF TOTAL, a última antes da paragem para férias.