Rangel da Rosa é reforço para a baliza do andebol do Benfica, oficializou o clube encarnado esta quinta-feira. O internacional brasileiro assinou um contrato válido até 2027.

O guarda-redes de 29 anos chega proveniente dos franceses do Saint-Raphael, clube que representou nas últimas duas temporadas. Na última época foi opção em 30 golos e somou, ainda, dois golos.

Antes, Rangel da Rosa tinha feito grande parte da carreira em Espanha, onde representou clubes como o CB Granollers, o Ciudad de Logroño, o CD Bidasoa e o Villa de Aranda. Passou também por CSM Odorheiu Secuiesc (Roménia) e São Caetano Handebol (Brasil).

Agora, o experiente guarda-redes parte para a primeira experiência em Portugal, garantindo o desejo de passar segurança para o Benfica.

«Para mim é uma honra e uma felicidade indescritível poder representar um clube tão grande como o Benfica. Vou tentar trazer tranquilidade e segurança para a minha equipa, em todos os momentos», afirmou em declarações aos meios de comunicação do clube.

Rangel da Rosa 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣!#AndebolBenfica — SLBenfica Modalidades (@modalidadesslb) August 7, 2025



