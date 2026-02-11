Na reação ao triunfo do Hearts na 26.ª jornada do campeonato, o Rangers apenas foi capaz de empatar na visita ao Motherwell (1-1), com o avançado Chermiti (ex-Sporting) de início. Ainda que o médio Raskin tenha adiantado o Rangers ao sexto minuto, o lateral Welsh restabeleceu a igualdade aos 89m – quando os anfitriões estavam reduzidos pela expulsão do médio Fadinger aos 78m.

Assim, o Rangers leva 52 pontos, a cinco do Hearts (1.º), adversário que recebe no domingo (16h30). Por sua vez, o Motherwell continua no quarto lugar, com 44 pontos.

Full-Time against Motherwell

⚖ It Ends Level at Fir Park. Motherwell 1 - 1 Rangers pic.twitter.com/8w1hjATfd7 — Rangers Football Club (@RangersFC) February 11, 2026

A fechar o pódio continua o Celtic, que nesta quarta-feira venceu na receção ao Livingston (2-1). Na estreia, entrado aos 78m, o médio Oxlade-Chamberlain protagonizou o golo da vitória aos 90+1 minutos.

Desta forma, o Celtic segue em terceiro, com 51 pontos, a um do Rangers. Segue-se a visita ao Kilmarnock (11.º), no domingo (14h). Quanto ao Livingston, continua no 12.º e último lugar com 11 pontos.