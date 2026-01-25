Antes de visitar o FC Porto para a Liga Europa, o Rangers aproveitou o empate entre Hearts e Celtic para se aproximar do topo do campeonato escocês. Na tarde deste domingo, na 23.ª jornada, o Rangers venceu na receção ao Dundee (3-0), sem o avançado Chermiti na convocatória.

O marcador foi desbloqueado aos 48 minutos, graças ao penálti convertido pelo capitão James Tavernier (48 minutos), sendo que o brasileiro Danilo Pereira (90+1m) e o francês Djeidi Gassama (90+4m) saíram do banco para encerrar a contenda.

Assim, o Rangers atingiu os 47 pontos, a quatro do líder do Hearts.

Na quinta-feira (20h), os escoceses visitam o FC Porto na oitava e última jornada da fase liga da Liga Europa. O Rangers já não tem possibilidade de atingir o play-off, enquanto o FC Porto espreita a qualificação direta para os “oitavos”.

Quanto ao Dundee, encaixa a segunda derrota consecutiva no campeonato, continuando no nono lugar com 22 pontos, a 11 dos lugares que permitem disputar o apuramento de campeão.

Eight straight wins for Rangers 👏 pic.twitter.com/aMGxzVYbal — SPFL (@spfl) January 25, 2026

Também neste domingo, Hearts e Celtic empataram a dois golos, com o avançado Cláudio Braga a titular e a atingir o 13.º golo na época, faturando aos 87 minutos (2-2). O Celtic esteve em vantagem com golos aos 7 e 62 minutos, mas os anfitriões restabeleceram a igualdade aos 48 e 87m.

Assim, o Hearts lidera de forma isolada, com 51 pontos, enquanto o Celtic é terceiro, com 45 pontos.