Escócia: Rangers vence antes da visita ao FC Porto, Braga marca ao Celtic
Avançado português fatura no empate a dois golos e Hearts segue no topo. Rangers assume o segundo lugar
Antes de visitar o FC Porto para a Liga Europa, o Rangers aproveitou o empate entre Hearts e Celtic para se aproximar do topo do campeonato escocês. Na tarde deste domingo, na 23.ª jornada, o Rangers venceu na receção ao Dundee (3-0), sem o avançado Chermiti na convocatória.
O marcador foi desbloqueado aos 48 minutos, graças ao penálti convertido pelo capitão James Tavernier (48 minutos), sendo que o brasileiro Danilo Pereira (90+1m) e o francês Djeidi Gassama (90+4m) saíram do banco para encerrar a contenda.
Assim, o Rangers atingiu os 47 pontos, a quatro do líder do Hearts.
Na quinta-feira (20h), os escoceses visitam o FC Porto na oitava e última jornada da fase liga da Liga Europa. O Rangers já não tem possibilidade de atingir o play-off, enquanto o FC Porto espreita a qualificação direta para os “oitavos”.
Quanto ao Dundee, encaixa a segunda derrota consecutiva no campeonato, continuando no nono lugar com 22 pontos, a 11 dos lugares que permitem disputar o apuramento de campeão.
Também neste domingo, Hearts e Celtic empataram a dois golos, com o avançado Cláudio Braga a titular e a atingir o 13.º golo na época, faturando aos 87 minutos (2-2). O Celtic esteve em vantagem com golos aos 7 e 62 minutos, mas os anfitriões restabeleceram a igualdade aos 48 e 87m.
Assim, o Hearts lidera de forma isolada, com 51 pontos, enquanto o Celtic é terceiro, com 45 pontos.
