O avançado Alfredo Morelos bisou nesta quinta-feira na vitória do Rangers sobre o Borussia Dortmund por 4-2 e tornou-se no terceiro melhor marcador da segunda competição mais importante da UEFA, com 32 golos.

O colombiano ultrapassa assim o compatriota Radamel Falcao, ex-FC Porto, que marcou 31 golos na prova.

A lista de melhores marcadores da Liga Europa/Taça UEFA é liderada por Henrik Larsson (40), seguido por Klaas-Jan Huntelaar (34).