Escócia: Chermiti assiste e Rangers iguala Hearts na liderança
Avançado português vive época prolífera e ajudou a selar triunfo caseiro
Chermiti – avançado ex-Sporting e internacional sub-21 por Portugal – saltou do banco do Rangers e assistiu para o último golo na vitória caseira sobre o Dundee United (4-2). Na tarde deste sábado, na 32.ª jornada do campeonato, o avançado Naderi inaugurou o marcador aos 30 minutos, enquanto o lateral Sterling duplicou a vantagem aos 40m.
Ainda que o extremo Fatah tenha reduzido aos 45m, o avançado Aasgaard aplicou o 3-1 aos 52m. Entre trocas, o avançado Sapsford fez o 3-2, aos 72m, mas Chermiti assistiu o avançado Miovski para o 4-2 aos 85m.
Assim, o avançado português leva nove golos e três assistências em 35 jogos, vivendo a época mais prolífera da carreira.
Ao atingir o terceiro triunfo consecutivo, o Rangers subiu à liderança, com 66 pontos, igualando o Hearts de Cláudio Braga, que apenas joga no domingo. No calendário do Rangers segue-se a visita ao Falkirk (6.º), a 12 de abril.
Quanto ao Dundee United, continua no 7.º lugar com 37 pontos.
📰 We secured another crucial three points in the Scottish Premiership this afternoon with a 4-2 victory over Dundee United at Ibrox.— Rangers Football Club (@RangersFC) April 4, 2026
