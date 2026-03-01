A viver a melhor época da carreira – aos 21 anos – Chermiti bisou em grande estilo no escaldante dérbi entre Rangers e Celtic (2-2), num domingo que paralisou Glasgow para a edição 389 do inigualável “Old Firm”. E contou com olhar atento de Sir Alex Ferguson.

Neste duelo da 29.ª jornada da fase regular do campeonato escocês, o avançado português – ex-Sporting – foi totalista e inaugurou o marcador ao oitavo minuto. Após cruzamento pela direita, o ponta de lança elevou-se para um pontapé de bicicleta inesquecível.

Pouco depois, aos 26 minutos, Chermiti bisou e atingiu o quinto golo nos últimos três jogos, o nono na época em 31 jogos.

Entre trocas, a reação do Celtic pautou a etapa complementar, com o lateral Tierney a reduzir aos 57 minutos e o médio Hatate a protagonizar o empate aos 90+1m. O nipónico viu Butland defender o penálti e a recarga, mas sem hipótese ao terceiro remate.

Assim, o líder Hearts – de Cláudio Braga – é o principal beneficiado, uma vez que leva 63 pontos, seis de vantagem sobre o Rangers. Por sua vez, o Celtic regista 55 pontos e guarda uma partida de atraso. Na quarta-feira (20h), a equipa do trevo visita o Aberdeen (8.º) para acertar calendário.

Quanto ao Rangers, apenas retoma a competição a 14 de março, aquando da visita ao St. Mirren (10.º).