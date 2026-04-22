No Rangers desde 2015, James Tavernier anunciou a saída no final desta temporada. O lateral direito de 34 anos acumula 805 jogos, 144 golos e 102 assistências. Formado entre Leeds e Newcastle, o inglês também representou o Wigan e o Bristol City.

«Após muita reflexão, tomei a decisão de que esta é a minha última temporada no clube. Não foi uma decisão fácil. Este clube tem sido uma parte enorme da minha vida e da minha família nos últimos 11 anos. Deu-me muito, dentro e fora de campo (…). Ter a honra de ser capitão desde 2018 é algo de que sempre me orgulharei. (…) Aos adeptos, (…) vocês são o coração e a alma deste clube.»

«A temporada ainda não acabou. Estamos focados na luta pelo título. (…) Embora sinta que chegou a hora de um novo desafio, o meu foco está em terminar esta temporada», escreveu Tavernier.

Neste percurso de 11 anos, o defesa conquistou Liga, Taça e Supertaça da Escócia, além de disputar a final da Liga Europa em 2022, perdida nos penáltis para o Frankfurt.

O Rangers, que conta com o avançado português Chermiti no plantel, ocupa o segundo lugar do campeonato, a um ponto do Hearts de Cláudio Braga, e inicia a fase de apuramento de campeão no domingo, ante o Motherwell (4.º).