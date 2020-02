O regresso de Tormena e Esgaio são as principais novidade da lista de convocados do Sp. Braga para a receção ao Rangers, em jogo da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Além disso, destaque para a chamada de Sequeira, que saiu lesionado ainda na primeira parte do jogo com o V. Setúbal, em jogo do campeonato. Também Raúl Silva volta aos eleitos de Rúben Amorim, ele que cumpriu castigo na partida da Liga.

Veja a lista de 20 convocados:

Matheus, Tiago Sá, Tormena, Sequeira, Abel Ruiz, D. Viana, André Horta, João Novais, Rui Fonte, Paulinho, R. Horta, Fransérgio, Raul Silva, Bruno Viana, R. Esgaio, Palhinha, Trincão, P. Amador, Galeno e David Carmo.