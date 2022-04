Alfredo Morelos é baixa confirmada no Rangers para a eliminatória com o Sp. Braga. Mais do que isso, é baixa para o resto da temporada.

O avançado colombiano lesionou-se ao serviço da seleção e foi visto de muletas no regresso à Escócia. Já não foi opção no dérbi ante o Celtic e esta tarde o clube escocês informou que o jogador de 25 anos foi mesmo submetido a uma intervenção cirúrgica, na zona da coxa.

«A nossa equipa médica está satisfeita com o resultado da operação e o seu programa de reabilitação está em andamento», lê-se, na nota.

O Rangers, recorde-se, é o adversário do Sp. Braga nos quartos de final da Liga Europa. A primeira mão joga-se esta quinta-feira, no Minho.