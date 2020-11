Ao evitar a derrota já em período de descontos, com um golo de Darwin, o Benfica bateu o recorde de invencibilidade na Liga Europa.

Com o empate a três golos frente ao Rangers, as «águias» somaram o 24.º jogo sem perder nesta prova europeia, superando assim o registo do Zenit, que somou 23 jogos sem perder, entre 30 de setembro de 2009 e 21 de fevereiro de 2019.

Esta contabilidade, que não contempla pré-eliminatórias, o Benfica soma 19 vitórias e cinco empates.

Um ciclo que começou a 17 de setembro de 2009, frente ao BATE Borisov (2-0).