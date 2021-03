Portugal manteve-se estável no sexto lugar do ranking da UEFA, mas há uma grande novidade no top-10: a vitória do Ajax nesta quinta-feira sobre os suíços do Young Boys permitiu aos Países Baixos ascenderem ao sétimo posto por troca com a Rússia, que já não tem qualquer representante nas provas da UEFA.

Portugal, que só pode continuar a amealhar pontos em 2020/21 através do FC Porto, está ligeiramente mais longe de França (48.149 para 55.581) e tem os Países Baixos atrás, mas ainda longe: 38.400.

De referir que a liderança de Espanha está ameaçada por Inglaterra, que tem mais duas equipas ainda «vivas» nas competições europeias.

O top-10 do ranking (equipas ainda em prova):

1) Espanha: 94.712 (4/7)

2) Inglaterra: 94.283 (6/7)

3) Itália: 74.153 (4/7)

4) Alemanha: 72.856 (3/7)

5) França: 55.581 (1/6)

6) Portugal: 48.149 (1/5)

7) Países Baixos: 38.400 (1/5)

8) Rússia: 38.382 (0/6)

9) Bélgica: 36.500 (0/5)

10) Áustria: 35.825 (0/5)