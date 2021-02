Portugal continua no quinto lugar do ranking da FIFA, de acordo com a última atualização, apresentada nesta quinta-feira.

O futebol internacional esteve praticamente parado nos últimos dois meses, pelo que não há alterações nos lugares cimeiros da tabela, que continua a ser liderada pela Bélgica, seguida por França, Brasil e Inglaterra.

As alterações no ranking estão relacionadas com a CHAN, a Taça Africana das Nações disputada com jogadores que atuam nos respetivos países, e que foi conquistada por Marrocos, que assim subiu ao 33.º lugar.

O Mali perdeu a final mas, ainda assim, protagoniza a maior subida, da 57.ª para a 54.ª posição.