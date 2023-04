A Argentina, campeã do Mundo em título, assumiu agora a liderança do ranking mundial da FIFA, com 1.840 pontos, numa classificação em que Portugal mantém o nono lugar.

A seleção de Lionel Messi e companhia subiu ao primeiro lugar depois de ter somado duas vitórias em jogos particulares no mês de março, primeiro com o Panamá (2-0), depois com o Curaçau (7-0). Os campeões do mundo destronam, assim, o Brasil que caiu para terceiro lugar, depois de perder um particular com Marrocos (1-2) também em março.

A queda dos canarinhos foi também aproveitada pela França, vice-campeã mundial, que subiu ao segundo lugar, depois de em março ter iniciado o apuramento para o Europeu de 2024 com triunfos frente aos Países Baixos (4-0) e Irlanda (1-0).

O top 10 da FIFA mantém-se, de resto, inalterado até à décima posição, com a Bélgica em quarto, Inglaterra em quinto, Países Baixos em sexto, Croácia em sétimo, Itália em oitavo, Portugal em nono e a Espanha a fechar o top-ten.

Entre as seleções lideradas por técnicos portugueses, o Egito, de Rui Vitória, subiu da 39.ª para a 35.ª posição; a Nigéria, de José Peseiro, desceu do 35.º para o 40.º; e o Togo, de Paulo Duarte, progrediu dois lugares, para 129.º.

O Bahrain, de Hélio Sousa, manteve o 85.º lugar, enquanto a Polónia, nova seleção de Fernando Santos, caiu para 23.º, após a estreia em março do treinador português com uma derrota, diante da República Checa (3-1) e uma vitória frente à Albânia (1-0).

O Qatar, seleção que contratou em fevereiro Carlos Queiroz, mas pela qual o treinador ainda não realizou qualquer jogo, é 61.º do ranking da FIFA.

Ranking da FIFA:

1. (2) Argentina, 1.840 pontos. 2. (3) França, 1.838. 3. (1) Brasil, 1.834. 4. (4) Bélgica, 1.792. 5. (5) Inglaterra, 1.792. 6. (6) Países Baixos, 1.731. 7. (7) Croácia, 1.730. 8. (8) Itália, 1.713. 9. (9) PORTUGAL, 1.707. 10. (10) Espanha, 1.682. (...) 71. (71) Cabo Verde, 1.337. 113. (118) Guiné-Bissau, 1.172 118. (117) Angola, 1.158. 119. (114) Moçambique, 1.154. 182. (182) Macau, 917. 184. (186) São Tomé e Príncipe, 906.

196. (197) Timor-Leste, 860.