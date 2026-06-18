Ranking FIFA: Portugal cai duas posições, Cabo Verde sobe três
Empate na estreia no Mundial 2026 ditou as ultrapassagens de Marrocos e Brasil
Empate na estreia no Mundial 2026 ditou as ultrapassagens de Marrocos e Brasil
Portugal caiu duas posições no ranking FIFA, na primeira atualização com o Mundial 2026 a decorrer, perdendo quase treze pontos, depois do empate diante da República Democrática do Congo (1-1), permitindo as ultrapassagens de Marrocos e do Brasil no topo da classificação.
A seleção portuguesa partiu para o Campeonato do Mundo no quinto lugar da classificação, mas bastou o empate diante do Congo, na quarta-feira, para cair dois lugares, para o sétimo posto.
Um ranking que continua a ser liderado pela Argentina, campeã do mundo em título, mas, logo abaixo, a Espanha, que também empatou na estreia no Campeonato do Mundo, diante de Cabo Verde (0-0), perdeu o segundo lugar para a França. Ainda no top-ten, destaque para a ultrapassagem da Alemanha à Bélgica, entre o nono e o décimo lugar.
Mas o grande destaque desta atualização extraordinária são os 18,68 pontos conquistados por Cabo Verde que lhes permitiu subir três lugares no ranking, do 67.º para o 64.º posto.
Em sentido contrário, a Tunísia, goleada pela Suécia (1-5), num resultado que ditou o afastamento do selecionador Sabri Lamouchi, caiu dez posições no ranking, ocupando agora o 56.º lugar.
Primeira rodada da Copa mexe no ranking Fifa: Espanha, Portugal e Bélgica perdem posições com seus tropeços.— Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) June 17, 2026
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