Ranking FIFA: Portugal mantém quinto lugar e Alemanha regressa ao «top-10»
Argentina ultrapassa França e sobe à segunda posição, apenas atrás da líder Espanha
Portugal mantém a quinta posição no ranking da FIFA, após o empate e a vitória conseguidos na mais recente paragem para os compromissos internacionais, sendo que a principal mudança acontece no último lugar do «top-10», com o regresso da Alemanha.
A Seleção Nacional derrotou a Rep. Irlanda por 1-0, no encontro da terceira jornada da fase de qualificação para o Mundial 2026, e empatou a um golo na receção à Hungria, sendo que ambos foram realizados no Estádio José Alvalade.
A lista continua a ser liderada pela Espanha, com um total de 1880,76 pontos, agora à frente da Argentina, que regressou ao segundo posto, por troca com a França. Os albicelestes somaram duas vitórias nos últimos dois encontros e beneficiaram de um deslize gaulês, na deslocação à Islândia.
De resto, nos dez primeiros colocados, há a destacar a ascenção dos Países Baixos ao sexto lugar, por troca com o Brasil e a subida da Itália ao nono posto. As três nações que mais subiram no ranking, na mais recente atualização, foram as Ilhas Faroé, o Lesoto e o Niger, com nove posições. Em contrapartida, as maiores quedas pertencem à Grécia, de Vagiannidis, Pavlidis e Ioannidis, e à Suécia, de Gyökeres, com oito lugares.