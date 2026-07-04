Portugal voltou a ultrapassar os Países Baixos e recuperou a sétima posição do ranking FIFA, naquela que foi a terceira atualização desde o arranque do Mundial 2026 que também ditou um novo líder da classificação, com a França a ultrapassar a Argentina. A Noruega de Erling Haaland, que vai defrontar o Brasil nos oitavos de final, subiu três lugares e está agora no 20.º posto.

Portugal já tinha caído três posições no ranking desde o início do Campeonato do Mundo, mas, agora, depois de confirmada a qualificação para os oitavos de final, recuperou um lugar, ultrapassando os Países Baixos que já foram afastados da competição.

A seleção portuguesa, com um total de 23 pontos, foi mesmo a que mais pontos arrecadou entre as seleções do top-ten desde a última atualização e está agora a apenas 1,01 pontos do sexto lugar ocupado por Marrocos.

Mas a maior subida no ranking é da Noruega que, com a vitória sobre a Costa do Marfim (2-1), conquistou 23,63 pontos e escalou três lugares na classificação que agora tem um novo líder, com a França, que eliminou a Suécia, a voltar a ultrapassar a Argentina, que deixou Cabo Verde pelo caminho.