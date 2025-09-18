Ranking FIFA: Portugal ultrapassa Brasil, Espanha é o novo líder
Seleções ibéricas a ganhar pontos às seleções sul-americanas na última atualização
Portugal ultrapassou o Brasil e subiu ao quinto lugar do ranking FIFA que, depois da última atualização, passa a contar com um novo líder, com a Espanha a ultrapassar também a Argentina no topo da classificação com os campeões do mundo a caírem para o terceiro lugar do pódio.
Mudanças entre os dez primeiros classificados numa altura em que a classificação sul-americana para o Mundial 2026 já terminou e a europeia, pelo menos no caso de Portugal e Espanha, está agora a começar.
Portugal arrancou a corrida para o Campeonato do Mundo com duas vitórias, frente a Arménia (5-0) e Hungria (3-2), enquanto o Brasil fechou a qualificação com um desaire na Bolívia (0-2), resultados que permitiram à seleção comandada por Roberto Martínez ultrapassar o «escrete» de Carlo Ancelotti no ranking FIFA.
Portugal sobe, assim, ao quinto ligar, ficando apenas atrás de Espanha, o novo líder, França, Argentina e Inglaterra.
No top-ten, além de Espanha, França e Portugal, a Croácia também subiu uma posição, para o nono lugar, tal como a Itália que regressa ao grupo dos dez primeiros, em detrimento da Alemanha que caiu três posições até ao 12.º lugar.
🔝🇪🇸 Spain claim the top spot in the latest #FIFARanking!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 18, 2025