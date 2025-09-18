Portugal ultrapassou o Brasil e subiu ao quinto lugar do ranking FIFA que, depois da última atualização, passa a contar com um novo líder, com a Espanha a ultrapassar também a Argentina no topo da classificação com os campeões do mundo a caírem para o terceiro lugar do pódio.

Mudanças entre os dez primeiros classificados numa altura em que a classificação sul-americana para o Mundial 2026 já terminou e a europeia, pelo menos no caso de Portugal e Espanha, está agora a começar.

Portugal arrancou a corrida para o Campeonato do Mundo com duas vitórias, frente a Arménia (5-0) e Hungria (3-2), enquanto o Brasil fechou a qualificação com um desaire na Bolívia (0-2), resultados que permitiram à seleção comandada por Roberto Martínez ultrapassar o «escrete» de Carlo Ancelotti no ranking FIFA.

Portugal sobe, assim, ao quinto ligar, ficando apenas atrás de Espanha, o novo líder, França, Argentina e Inglaterra.

No top-ten, além de Espanha, França e Portugal, a Croácia também subiu uma posição, para o nono lugar, tal como a Itália que regressa ao grupo dos dez primeiros, em detrimento da Alemanha que caiu três posições até ao 12.º lugar.