Portugal ultrapassou o Brasil e subiu ao quinto lugar do ranking FIFA que, depois da última atualização, passa a contar com um novo líder, com a Espanha a ultrapassar também a Argentina no topo da classificação com os campeões do mundo a caírem para o terceiro lugar do pódio.

Mudanças entre os dez primeiros classificados numa altura em que a classificação sul-americana para o Mundial 2026 já terminou e a europeia, pelo menos no caso de Portugal e Espanha, está agora a começar.

Portugal arrancou a corrida para o Campeonato do Mundo com duas vitórias, frente a Arménia (5-0) e Hungria (3-2), enquanto o Brasil fechou a qualificação com um desaire na Bolívia (0-2), resultados que permitiram à seleção comandada por Roberto Martínez ultrapassar o «escrete» de Carlo Ancelotti no ranking FIFA.

Portugal sobe, assim, ao quinto ligar, ficando apenas atrás de Espanha, o novo líder, França, Argentina e Inglaterra.

No top-ten, além de Espanha, França e Portugal, a Croácia também subiu uma posição, para o nono lugar, tal como a Itália que regressa ao grupo dos dez primeiros, em detrimento da Alemanha que caiu três posições até ao 12.º lugar.

RELACIONADOS
FIFA distribui 300 milhões de euros aos clubes em função do Mundial de 2026
«Calendário num ponto crítico» discutido pela UEFA e a FIFPRO europeia
Taça Intercontinental: PSG disputa final a 17 de dezembro