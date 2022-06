A Seleção Nacional de futebol caiu do oitavo para o nono lugar do ranking da FIFA, de acordo com a mais recente atualização do organismo, divulgada esta quinta-feira.

A Argentina passou a França, ocupando agora a terceira posição, enquanto a maior subida no top-10 foi garantida pelos Países Baixos, que treparam duas posições e passaram por isso Portugal e Dinamarca.

