Portugal fechou o ano de 2024 na sexta posição do ranking FIFA, que continua a ser liderado pela Argentina.

Na última classificação do ano, as únicas mexidas acontecem apenas a partir da 114.ª posição, ocupada agora pelo Vietname que garantiu uma subida de dois lugares. De acordo com o organismo, a seleção de Angola é a que mais jogos disputou em 2024 e a que mais posições subiu, com um total de 32. Os Emirados Árabes Unidos de Paulo Bento continuam no 63.º lugar e o Azerbaijão de Fernando Santos está na 117.ª posição.

Além da Argentina, França e Espanha fecham as três primeiras posições, sendo que Inglaterra e Brasil encontram-se também à frente de Portugal, num «top-10» que conta ainda com Países Baixos, Bélgica, Itália e Alemanha.