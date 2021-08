Portugal desceu três lugares no ranking da FIFA, atualizado nesta quinta-feira, ocupando agora o oitavo lugar. A campanha da seleção nacional no Euro2020 foi curta, terminando nos oitavos de final com uma derrota frente à Bélgica, a ainda líder da lista.

A nova campeã da Europa, a Itália, saltou para o top-5, estando atrás da finalista Inglaterra, que se mantém como quarta classificada. Argentina e Brasil, vencedor e finalista da Copa América, subiram para sexto e segundo, respetivamente.

O top-10 é fechado por México e EUA, finalistas da Gold Cup, que substituem Dinamarca e Uruguai, agora 11.º e 13.º classificados.

O Qatar, organizador do Mundial de 2022 e convidado a participar na Gold Cup, subiu 16 posições para o 42.º lugar, registando a maior subida da lista.

A nova atualização do ranking da FIFA baseou-se nos 348 jogos desde 27 de maio, data da última atualização. Desde então, jogou-se Euro2020, Copa América, Gold Cup e qualificações para o Mundial2022.

O novo top-10 do ranking mundial da FIFA:

1- Bélgica

2- Brasil

3- França

4- Inglaterra

5- Itália

6- Argentina

7- Espanha

8- Portugal

9- México

10- Estados Unidos