Depois de ultrapassado pela Itália no 2.º lugar, que dá acesso a vaga extra na Liga dos Campeões de 2025/26, na sequência da 6.ª jornada da Champions, Portugal ficou esta quinta-feira um pouco mais longe dos italianos no ranking desta época. Porém, mantém-se na luta pelo top-2. E, mais do que isso, quanto ao ranking geral da UEFA, feito a cinco anos, conseguiu no último dia desta semana UEFA uma significativa aproximação ao 6.º lugar dos Países Baixos. Para isso, contribuíram os triunfos de FC Porto (Liga Europa) e Vitória de Guimarães (Liga Conferência). O Sporting de Braga, que perdeu, não conseguiu contributo.

Esta quinta-feira, Portugal acrescentou mais 1.100 pontos para o coeficiente, fruto dos dois triunfos… mas não só. Porque começam a entrar os pontos bónus pela classificação final das fases de liga. Vamos por partes.

Os êxitos de FC Porto e Vitória permitiram mais quatro pontos válidos para efeitos de ranking (dois pontos por vitória) e estes, divididos pelos cinco clubes, acrescentaram mais 0.800 pontos ao coeficiente luso. Mas há a somar, fruto dos desfechos do dia na Liga Conferência, mais 0.300 pontos graças ao Vitória. Como? É o que passamos a explicar.

Ao fim da 4.ª jornada, o Vitória já tinha garantido, no pior cenário, o 22.º lugar na fase de liga, posto que vale mais 0.375 pontos para efeitos de ranking: valor que, dividido por cinco, já tinha permitido ao Vitória dar a Portugal 0.075 pontos pela classificação na fase de liga (como aqui explicámos na altura). Acresce agora que o Vitória – bem encaminhado pelo apuramento direto para os oitavos de final – já garantiu, no pior cenário, o 10.º lugar na fase de liga, que vale 1.875 pontos para as contas do ranking. No fundo, o Vitória acrescentou nesta jornada mais 1.500 pontos fruto da classificação, dando este valor, dividido por cinco, os tais 0.300 pontos a mais para o coeficiente.

Contas feitas, Portugal acrescentou ao seu coeficiente, esta semana, mais 1.300 pontos (o Benfica, que empatou, contribuiu com 0.200). Tem agora 11.775 em 2024/25.

Ainda assim, a Itália ganhou mais esta 5.ª feira (por culpa do bónus)

Quanto ao ranking da época e na corrida à vaga extra, Portugal entrou nesta quinta-feira a apenas 0.075 pontos do 2.º lugar da Itália, mas ficou um pouco mais longe com os desfechos na Liga Europa e na Liga Conferência: a 0.334 pontos de distância.

A Itália, que tem agora 12.109 esta época, somou mais 1.359 esta quinta-feira, num dia em grande, com as vitórias de Roma e Lazio na Liga Europa (ante Sp. Braga e Ajax, respetivamente) e da Fiorentina ao LASK Linz, na Liga Conferência. Estas três vitórias valeram seis pontos para efeitos de ranking e estes, divididos pelos oito clubes italianos, deram mais 0.750 pontos. A estes, porém – e à semelhança do que fez o Vitória para Portugal – há acrescentar mais 0.609 pontos ao coeficiente, graças aos bónus entretanto dados por Lazio e Fiorentina: a Lazio já garantiu pelo menos o 11.º lugar na fase de liga e a Fiorentina o 14.º lugar. E até neste aspeto o Vitória-Fiorentina da próxima semana pode ser de capital importância para Portugal…

Surpresa da semana? A Bélgica!

É verdade: no meio disto tudo, ninguém fez mais pontos esta semana do que a Bélgica. Portugal, que fez os tais 1.300, foi o 6.º melhor país da semana, quase metade dos belgas! É que os cinco clubes da Bélgica (Club Brugge, Anderlecht, Gent, Cercle Brugge e Union St. Gilloise) venceram e, incluindo bónus já fruto das classificações, acrescentaram mais 2.550 ao coeficiente do país: subiram ao 5.º lugar do ranking de época, ultrapassando Alemanha e França!

A Espanha, que no ranking de 2024/25 está a morder os calcanhares a Portugal, somou 2.428 pontos esta semana. Seguiram-se a líder de época Inglaterra (2.339), a Itália que ultrapassou Portugal (1.984) e a Suécia (1.400).

📈 Race for an extra Champions League spot - Points added this week:



🇧🇪 Belgium - 2.550 pts

🇪🇸 Spain - 2.428 pts

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England - 2.339 pts

🇮🇹 Italy - 1.984 pts

🇸🇪 Sweden - 1.400 pts

🇵🇹 Portugal - 1.300 pts

🇫🇷 France - 1.286 pts

🇩🇪 Germany - 1.040 pts pic.twitter.com/guPFsID0w6 — Football Rankings (@FootRankings) December 12, 2024

Ranking geral: Portugal com grande aproximação ao 6.º lugar

Se as contas do ranking da época foram agridoces para Portugal, o mesmo não se pode dizer do que, a longo prazo, mais interessa. Portugal fez, esta semana, o dobro dos pontos dos Países Baixos, na perseguição ao 6.º lugar dos neerlandeses.

Esta quinta-feira, além da derrota do Ajax, o AZ Alkmaar e o Twente empataram na Liga Europa e, com os dois pontos dados com estes empates, para efeitos de ranking (divide por seis clubes), acrescentaram 0.333 pontos ao coeficiente. A juntar aos 0.333 pontos pela vitória do Feyenoord na quarta-feira, os Países Baixos acrescentaram 0.666 ao ranking nesta semana europeia. Bem longe dos 1.300 de Portugal, portanto.

Assim sendo, Portugal, 7.º no ranking a cinco anos, tem agora um coeficiente de 57.791, para 59.900 dos neerlandeses, que nas contas de 2024/25 são apenas 10.ºs, com 8.000.

Portugal já fez melhor esta época do que em 2023/24

A prestação desta quinta-feira fez ainda com que Portugal ultrapassasse a campanha feita em 2023/24, época em que fez 11.000 pontos. Em 2024/25 já fez mais 0.775 e ainda há muito por jogar. Naturalmente, o facto de Portugal dividir os seus pontos por cinco clubes (em 2023/24 era por seis) é, desde logo, um dado que faz diferença. E o novo formato, em que há bónus pelas classificações, tenderá a que vários países possam fazer bem melhor do que em temporadas anteriores.