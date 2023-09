O Benfica é o clube português que mais contribui para o ranking UEFA de Portugal, elaborado pelos resultados desportivos nas últimas cinco épocas, incluindo a atual, 2023/24. O FC Porto é o segundo que mais contribui e ambos, juntos, são responsáveis por mais de metade dos pontos para o país.

Esta era já uma realidade no final da época 2022/23. Porém, há, ao final da 1.ª jornada da fase de grupos das competições europeias desta temporada, algumas mudanças, sobretudo pelo papel do Sporting de Braga e pela saída da época 2018/19 do ranking a cinco anos.

No que toca ao contributo de cada clube, o Sp. Braga passou a ser o terceiro clube português que mais ajuda. Ultrapassou o Sporting, agora quarto, numa mexida para a qual contribuiu significativamente a saída da época 2018/19. Nessa temporada, os leões contribuíram com dez pontos para o ranking UEFA de Portugal e o Sp. Braga só tinha dado um. Além disso, o facto de os minhotos serem, nesta altura, o melhor clube português para o ranking em 2023/24, com oito pontos, também ajudou a destacar-se e a contribuir, para já, com mais de um quinto dos pontos portugueses a cinco anos (20,438%).

A inevitável relevância de Benfica, FC Porto, Sp. Braga e Sporting

Se é verdade que Benfica (28,102%) e FC Porto (24,818%), juntos, representam mais de metade dos pontos dados a Portugal para o ranking UEFA (52,920%), não menos relevante é o papel conjunto de águias, dragões, minhotos e leões. Juntos, os quatro clubes não falharam presença na UEFA nos últimos cinco anos e representam mais de 90 por cento dos pontos angariados para o ranking: 90,511%.

Neste período, há ainda outro dado que mostra a maior importância de Benfica e FC Porto nos maiores contributos, mas também do Sp. Braga. Em 2021/22 foi o Benfica quem mais pontos deu (23.5, seguido dos 18 do Sp. Braga), assim como em 2022/23 (29, seguido dos 18 do FC Porto). Em 2020/21, foi o FC Porto quem destacadamente mais pontos deu (23, à frente do 10.5 do Benfica). Em 2019/20, foi o Sp. Braga o melhor português (14 pontos). O Sporting nunca foi um dos dois melhores clubes nas épocas em questão, mas é inegável a melhoria nas duas últimas épocas e o contributo associado, ao ser o terceiro clube luso com mais pontos em cada uma (17 em 2022/23, 16 em 2021/22).

De notar que, nas últimas três épocas, incluindo a atual, o cálculo para o coeficiente de Portugal foi dividido pelos seis clubes participantes na UEFA, enquanto em 2020/21 e 2019/20 foi feito por cinco.

O papel dos restantes (com o Vitória em destaque)

Desde 2019/20, há outros seis clubes que contribuíram para o ranking UEFA de Portugal, o último deles o Arouca, com a participação na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência esta época. Os outros são Vitória, Santa Clara, Rio Ave, Paços de Ferreira e Gil Vicente, mas só os vimaranenses é que repetiram presença: estiveram três vezes.

Longe do contributo dos quatro principais clubes, o Vitória destaca-se. Dos 9,489% de pontos entre estes emblemas, só o Vitória fez metade. Ligeiramente mais de metade, para sermos exatos: 4,745%, para 4,744% entre os outros cinco clubes que tiveram uma só participação desde 2019/20.

Os dados desta época

Nesta altura, com quatro de seis equipas em prova, Portugal soma 22 pontos, que divididos pelos seis clubes dão 3.666 para o ranking em 2023/24. Benfica, FC Porto e Sp. Braga garantiram quatro pontos cada pela participação na fase de grupos da Liga dos Campeões, mas os minhotos já lhes juntaram mais quatro pontos (um por cada vitória ante Backa Topola e Panathinaikos nas rondas preliminares) e o FC Porto pelo triunfo ante o Shakhtar, já na fase de grupos.

Já o Sporting angariou dois pontos pelo triunfo da 1.ª jornada na fase de grupos da Liga Europa ante o Sturm Graz, enquanto Arouca e Vitória, já fora da cena europeia, deram um ponto cada (os minhotos pela vitória ante o Celje na Eslovénia e o Arouca pelo triunfo caseiro sobre o Brann).