Fechadas as eliminatórias de apuramento para as fases de liga da Liga dos Campeões, da Liga Europa e da Liga Conferência, Portugal deu, esta semana, um salto significativo no ranking UEFA relativo a 2025/26, aproximando-se dos dois primeiros lugares, que valem uma vaga extra na Champions da próxima temporada.

As vitórias e consequentes apuramentos de Benfica (frente a Fenerbahçe) e Sporting de Braga (ante Lincoln Red Imps), para a Liga dos Campeões e Liga Europa, respetivamente, permitiram a Portugal uma pontuação significativa e a subida de vários lugares no ranking desta época: atualmente, o país está no quarto lugar, com um total de 4.800 pontos. O Santa Clara, com o empate ante o Shamrock Rovers na Irlanda, ainda valeu pontos para o ranking UEFA, mas ficou-se pelo play-off de acesso à Liga Conferência e diminui a representação lusa.

Benfica com maior contributo, seguido de Sporting, Sp. Braga e Santa Clara

Esta época, Portugal já amealhou um total de 19.500 pontos para efeitos de ranking, que divididos pelos cinco clubes portugueses na UEFA esta época, traduzem-se nos tais 4.800 para o coeficiente total do ranking UEFA, medido a cinco anos: ou seja, nesta época de 2021/22 até 2025/26.

Desconstruindo esta pontuação, o maior contributo até ao momento é dado pelo Benfica, com 9.500 pontos, fruto dos 3.500 somados pelas três vitórias e um empate nas eliminatórias de apuramento (cada vitória nesta fase, em qualquer uma das três provas UEFA, vale um ponto, o empate 0,5), mais os 6.000 pontos bónus somados por estar na fase de liga da Champions: esta é a pontuação bónus mínima nesta fase da competição, mesmo que venha a ficar no 36.º lugar da fase de liga.

Quanto ao Sporting, que se apurou diretamente ao ser campeão português em 2024/25, contribui precisamente com esses 6.000 pontos de bónus por estar na fase de liga. Já o Sp. Braga vale, até ao momento, 5.500 pontos, fruto das cinco vitórias e um empate nas eliminatórias de acesso à Liga Europa. O Santa Clara, eliminado esta quinta-feira, deixa um contributo de 3.000 pontos, fruto de duas vitórias e dois empates.

Contas finais feitas, já aplicada a divisão por cinco clubes, o Benfica já deu em 2025/26, para efeitos de ranking, 1.900 pontos, o Sporting 1.200, o Sp. Braga 1.100 e o Santa Clara 0.600. O FC Porto, diretamente apurado para a Liga Europa, ainda não valeu pontos porque, ao contrário da Champions, não há aquela “almofada” mínima de pontos bónus na Liga Europa.

Portugal já ganha terreno aos Países Baixos

Olhando ao ranking a cinco anos, Portugal, sétimo classificado no ranking UEFA, já conseguiu uma ligeira aproximação aos Países Baixos antes das fases de liga: mais precisamente de 0.884 pontos, dado que os neerlandeses somaram até ao momento 3.916 pontos em 2025/26. Portugal tem agora 57.466 pontos e os neerlandeses 61.866 (mais 4.400).

Por um lado, uma possível vantagem para os Países Baixos é que mantêm seis de seis clubes em ação. Por outro, vai sempre ter de dividir os pontos por seis, enquanto Portugal divide por cinco… mas já só tem quatro clubes a poderem somar pontos.

Chipre e Dinamarca em lugares de vaga extra

De volta ao ranking UEFA só de 2025/26, quem lidera é o Chipre, com 5.500 pontos e muito graças às prestações do Pafos (em estreia na fase de liga da Champions) e do Omonia Nicósia (Liga Conferência). Em segundo lugar está a Dinamarca, com 5.375 pontos e contributo significativo do Copenhaga (Liga dos Campeões). Estes dois países ocupam os lugares de vaga extra. Ainda à frente de Portugal está a Polónia, com 4.875 pontos.

No entanto, será natural – e à luz da história de quase todas as épocas – que com o arranque das fases principais, os países do topo do futebol europeu (que tiveram a maioria dos clubes diretamente apurados) comecem a superar as pequenas surpresas que para já ditam esta hierarquia. Quanto às contas de Portugal, já com um clube eliminado, dificilmente conseguirá, a longo prazo, persistir na corrida à vaga extra. Por outro lado, mais real será olhar para a possível recuperação do sexto lugar que pertence aos Países Baixos.