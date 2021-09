Portugal perdeu para a França o quinto lugar do ranking da UEFA, ao qual tinha ascendido após as pré-eliminatórias.



A vantagem lusa era muito curto (44,216 pontos contra 43,748) e o facto de nenhuma equipa ter vencido permitiu aos gauleses voltaram ao quinto posto. Se nem Benfica, Sporting, FC Porto e Sp. Braga venceram, a verdade é que nenhuma das seis equipas francesas perdeu.

Portugal somou dois empates, pelo Benfica (0-0 em casa do Dínamo Kiev) e o FC Porto (0-0 no Wanda contra o Atlético de Madrid), na Liga dos Campeões, e outras tantas derrotas, sofridas pelo Sporting (5-1) e pelo Sp. Braga (2-1).

Por seu lado, os franceses estiveram em bom plano, não propriamente na Champions, já que PSG não foi além de um empate em Brugge (1-1) enquanto o Lille não saiu do nulo na receção ao Wolfsburgo.

Nos jogos desta quinta-feira, o Mónaco e Lyon venceram os respetivos jogos enquanto o Marselha empatou em Moscovo. Por sua vez, o Rennes travou o Tottenham (2-2) na Liga Conferência.



A conjugação de todos os resultados permitiu a França ultrapassar Portugal, passando a contar com 45,081 contra 44,549, sendo que, tendo em conta os adversários dos dois conjuntos e o número de equipas, o mais provável é que a diferença aumente rapidamente.

Se Portugal acabasse em quinto no final da época 2021/22, então poderia ter três entradas diretas na Liga dos Campeões 2023/24, cenário que só se verificaria se o vencedor da Liga Europa 2022/23 conseguisse o apuramento para a Liga dos Campeões via campeonato.

Além deste possível bónus, a subida do sexto para o quinto lugar valeria duas equipas diretas na fase de grupos da Liga Europa (vencedor da Taça de Portugal e quarto classificado da Liga em 2022/23) e uma no play-off da Liga Conferência Europa (quinto classificado do mesmo campeonato).

Portugal só muito dificilmente fechará em quinto, mas, por outro lado, dificilmente baixará do sexto posto, o que lhe permitiu esta época ter três equipas na Liga dos Campeões, o Benfica depois de ultrapassar Spartak Moscovo e PSV Eindhoven.

A representação lusa tem uma vantagem quase impossível de ultrapassar (44,549 contra 34,900) sobre os Países Baixos, mesmo tendo em conta que, em 2021/22, os pontos dos neerlandeses valem mais e que Portugal tem, ainda por cima, menos uma equipa em prova.

Os pontos que as equipas lusas somarem (dois por vitória e um por empate) são divididos por seis (0,333 por vitória e 0,166 por empate), enquanto os nerlandeses que ainda não perderam nenhum representante, só têm de dividir os seus por cinco (0,4 e 0,2).

Na próxima época, Portugal já sabe que, a exemplo desta época, terá duas entradas diretas na Champions e uma na terceira pré-eliminatória, uma equipa na fase de grupos da Liga Europa e duas nas pré-eliminatórias da Liga Conferência Europa.

Assim, o campeão e segundo classificado da Liga 2021/22 seguem para a fase de grupos da Liga dos Campeões, o terceiro para a terceira pré-eliminatória, o vencedor da Taça de Portugal ruma à Liga Europa, o quarto do campeonato para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa e o quinto para a segunda.