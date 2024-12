Portugal perdeu para a Itálaia, esta quarta-feira, ao fim da 6.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, o 2.º lugar desta época no ranking UEFA, numa noite em que o Benfica empatou ante o Bolonha (0-0) e na qual as outras duas equipas italianas em campo, Milan e Juventus, contribuíram para a ultrapassagem a Portugal, com duas vitórias (ante Estrela Vermelha por 2-1 e Manchester City por 2-0, respetivamente).

A Inglaterra continua como líder do ranking UEFA em 2024/25, num dos dois lugares que vale uma vaga extra na próxima edição da Liga dos Campeões, sendo o 2.º lugar agora pertença de Itália, que em muito beneficiou dos resultados obtidos pelos seus clubes esta noite.

Depois de, na terça-feira, nem Portugal nem Itália terem somado pontos – o Sporting perdeu em Bruges por 2-1, a Atalanta na receção ao Real Madrid por 3-2 e o Inter de Milão em Leverkusen por 1-0 - as vitórias de Milan e Juventus e o empate do Bolonha na Luz fizeram com que Itália amealhasse cinco pontos para efeitos de ranking (dois pontos por vitória e um pelo empate). Estes cinco pontos, divididos pelos oito clubes italianos na UEFA em 2024/25, permitiram a Itália somar 0.625 pontos ao seu coeficiente, agora de 10.750, só atrás dos 12.517 de Inglaterra.

Já Portugal somou um ponto para efeitos de ranking com o empate do Benfica, ponto que dividido pelos cinco clubes lusos na UEFA esta época, juntou mais 0.200 pontos ao coeficiente de Portugal, que é de 10.675.

A desvantagem para o 2.º lugar é muito pequena (0.075). Porém, Portugal começa a ter preocupações vindas de trás. Isto porque Espanha está agora a uma menor distância de Portugal, do que Portugal de Itália. Depois da vitória do Real Madrid na terça-feira, dia em que o Girona perdeu com o Liverpool, Espanha teve uma quarta-feira em grande, com as vitórias de Barcelona (3-2 em Dortmund) e Atlético de Madrid (3-1 ao Slovan Bratislava) para a Liga dos Campeões e do Athletic Bilbao (0-2 na visita ao Fenerbahçe, para a Liga Europa) e ultrapassou a Alemanha, sendo agora 4.ª do ranking UEFA desta época, com 10.607 pontos, a apenas 0.068 de Portugal. E a Alemanha também está perto, no 5.º lugar, com 10.125.

Race for an extra Champions League spot.



🚨 🇮🇹 Italy are back into the Top 2, moving closer towards securing an extra Champions League spot!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England still superb at 1st place!



🇵🇹 Portugal struggling, down to 3rd!



🇪🇸 Spain getting better, strong at 4th! pic.twitter.com/650WAVH0MV — Football Rankings (@FootRankings) December 11, 2024

Na quinta-feira, Portugal tem três equipas em ação e uma delas ante italianos, com a visita do Sporting de Braga à Roma, para a Liga Europa, prova para a qual o FC Porto recebe o Midtjylland. Para a Liga Conferência, o Vitória de Guimarães visita o St. Gallen. Quanto aos restantes italianos, a Lazio visita o Ajax para a Liga Europa, num jogo também à atenção de Portugal nas contas do ranking global (feito a cinco anos), face à tentativa de recuperar o 6.º lugar, pertença dos Países Baixos. Para a Liga Conferência, a Fiorentina recebe o LASK Linz. Já quanto a espanhóis, a Real Sociedad recebe o Dínamo Kiev para a Liga Europa e o Betis visita o Petrocub para a Liga Conferência. Perante o cenário atual, é imperativo que haja vitórias portuguesas, para continuar a alimentar hipóteses quanto a uma vaga extra para 2025/26.

Ranking global: Feyenoord “atrasa” Portugal pelo 6.º lugar

Já quanto às contas globais do ranking, em que Portugal, 7.º classificado, persegue os neerlandeses, esta quarta-feira não trouxe boas notícias.

O Feyenoord venceu o Sparta Praga por 4-2 e, com os dois pontos desta vitória para as contas do ranking, divididos pelos seis clubes neerlandeses, deu mais 0.333 pontos ao coeficiente dos Países Baixos, que é de 7.666 esta época. Na terça-feira, o PSV Eindhoven tinha perdido com o Brest.

Contas feitas, e apesar de Portugal continuar melhor do que os Países Baixos em 2024/25, esta quarta-feira viu os neerlandeses fugirem em 0.133 pontos, dado que só somou 0.200 fruto do empate do Benfica.

Nesta altura, no ranking a cinco anos, Portugal tem um coeficiente de 56.691, para 59.566 dos Países Baixos.

Quanto às restantes equipas neerlandesas na quinta-feira, além do Ajax jogar com a Lazio, o Twente visita o Olympiakos e o AZ Alkmaar visita o Ludogorets, também para a Liga Europa.