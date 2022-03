Artigo atualizado

Os Países Baixos voltaram a assumir a liderança da temporada, no que respeita ao Ranking UEFA. Quer isto dizer que o coeficiente da Eredivisie é o melhor de todos em 2021/22, numa quinta-feira em que as equipas neerlandesas voltaram a ganhar terreno a Portugal, apesar de esta ser a melhor das últimas cinco épocas da I Liga.

Vamos por partes. Benfica, Sp. Braga e FC Porto somaram seis pontos nestes dois dias: as águias 2+1 (vitória e bónus de acesso aos quartos de final), os minhotos 1+1 (empate e bónus de acesso aos quartos de final) e o FC Porto um pela igualdade.

No entanto, Feyenoord, PSV Eindhoven, AZ Alkmaar e Vitesse compensaram a derrota do Ajax, ainda que só os dois primeiros continuem em competição. Estas quatro equipas somaram oito pontos (2 de bónus de Feyenoord e PSV, quatro das mesmas equipas pelas vitórias e dois pontos dos empates de AZ e Vitesse).

Pior do que isso, os seis pontos de Benfica [a equipa com melhor pontuação na temporada], S. Braga e FC Porto [a equipa com melhor pontuação a cinco anos] dividem por seis (o número de equipas que Portugal tinha na Europa no início de época) e os oito dos neerlandeses são divididos por cinco.

Uma vez que a temporada 2017/18 vai deixar de contar, Portugal já sabe que vai começar a próxima época atrás dos Países Baixos, ou seja, que vai cair do sexto para o sétimo lugar do Ranking e, neste momento, trata-se de minimizar estragos para que se possa recuperar e, assim, manter seis equipas na Europa, três delas na Champions.

De notar que olhando apenas para 2021/22, os Países Baixos lideram a época com 17,400 de coeficiente, seguindo-se a Inglaterra [17,285] e a França [17.250].