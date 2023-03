Portugal ganhou uns pozinhos aos Países Baixos no ranking UEFA, nesta semana europeia. A vitória do Benfica e o respetivo bónus de passagem aos quartos de final fazem com que a Liga passe, para já, a ter um 2022/23 melhor que a Eredivisie.

Os dois campeonatos iam taco a taco numa luta pelo sexto lugar do Ranking UEFA a cinco anos. Os Países Baixos, é bom que se diga, estão a vencer esse duelo, uma vez que a cinco anos têm um melhor coeficiente do que a I Liga.

Ainda assim, mesmo que Portugal possa perder o sexto lugar e ter apenas duas vagas na Liga dos Campeões em 2024/25, é bom começar a encurtar a distância, até porque vem lá um novo modelo de acesso à Liga dos Campeões.

A vitória do Benfica deu dois pontos a Portugal, mais um de de bónus pela passagem aos quartos da Champions (o que acabou por fazer a diferença esta semana), enquanto o empate do Sporting contribuiu com um ponto. Esses quatro pontos têm de ser divididos por seis [número de equipas com que Portugal iniciou a época na Europa]. O AZ Alkmaar venceu a Lazio e deu dois pontos à Eredvisie, ao qual se deve juntar outro do empate do Feyenoord com o Shakhtar Donetsk. Estes pontos dividem por cinco equipas.

De referir que o FC Porto ainda tem a segunda mão com o Inter de Milão para disputar, o mesmo acontecendo com os oitavos de final de toda a Liga Europa e Liga Conferência.

Ou seja, Portugal passa a ter 11,66 na temporada, os Países Baixos 11,5. Quanto ao Ranking a cinco épocas, a diferença lê-se no quadro abaixo.