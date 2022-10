A resposta ao título é simples: Benfica e FC Porto..

O ranking da UEFA contabiliza as últimas cinco temporadas nas provas europeias e, por isso, águias e dragões são os clubes portugueses que mais contribuem para o lugar que Portugal ocupa: neste momento sexto, à noite, depois dos jogos de Liga Europa e Conferência, logo se verá.

O Sp. Braga terá uma palavra a dizer, eles que contribuem ligeiramente – mesmo ligeiramente - mais que o Sporting.

LEIA TAMBÉM: Portugal passa Países Baixos com bónus de Benfica e FC Porto

O Benfica e o FC Porto contribuem, praticamente, de modo igual para os pontos da Liga no Ranking UEFA. Ao fim e ao cabo, nesta quinta-feira de manhã, 60 por cento dos pontos portugueses são conquistados pelos dois clubes e a diferença entre eles é mesmo mínima: de quanto? 0,1 por cento.

Os encarnados são a equipa nacional que mais pontos europeus tem na temporada (21) e os azuis e brancos a segunda (15). A diferença passa não só pelo que ambos fizeram na fase de grupos – Benfica com três vitórias e dois empates, FC Porto com três vitórias -, mas também pelo facto de as águias terem jogado a qualificação para a Liga dos Campeões, na qual conquistaram quatro dos 21 pontos. Os dragões também já garantiram pontos de bónus e nesse aspecto estão iguais.

É preciso adicionar a estes os pontos conquistados nas quatro épocas anteriores. No total, o Benfica aglomerou 85, o FC Porto 82. O que significa que as águias contribuem com 29,43 por cento dos pontos, e os azuis e brancos com 29,33.

Eis a contribuição de cada clube e a explicação que se segue

A primeira coisa a saber é que aqueles 52,716 pontos são o coeficiente de Portugal no Ranking UEFA.

Depois, como se pode ver, Sp. Braga e Sporting têm os mesmos pontos, mas a contribuição de ambos não é idêntica. Porquê? Tem a ver quando esses pontos foram conquistados e quantas equipas Portugal tinha nas provas europeias nesse ano.

Por exemplo: o Sporting tem nove pontos esta época, mas tem de os dividir por seis equipas. Logo, contribui com 1,5 pontos para o ranking em 2022/23.

O Sp. Braga fez nove pontos em 2020/21, mas nessa altura Portugal só tinha cinco equipas, logo os nove pontos conquistados em campo dividem por 5 equipas: o que dá 1,8 de contribuição.

De resto, preocupante mesmo é o fosso para o quinto lugar do Vitória. Como se pode ver, a ausência de uma quinta equipa forte e com presença assídua nas provas da UEFA causa um problema a Portugal.