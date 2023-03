Não há outra maneira de o dizer. A semana é absolutamente decisiva para as contas de Portugal no ranking UEFA. FC Porto e Sporting jogam as segundas mãos dos oitavos de final da Liga dos Campeões e Liga Europa e, caso falhem ambos, a Liga vai perder o sexto lugar e uma vaga na Champions League 2024/25.

Com o Benfica já nos quartos de final da Liga dos Campeões, Portugal tem de manter pelo menos mais uma equipa na Europa para não perder o posto para os Países Baixos já esta semana.

Nem com um Benfica campeão europeu e a vencer todos os jogos

A Eredivisie tem, neste momento, um coeficiente de 57.900 (ver ranking abaixo) e duas equipas nas provas da UEFA (AZ Alkmaar e Feyenoord). Mas digamos que ambas também perdem e são eliminadas. Ou seja, os Países Baixos não pontuam mais. Ficam-se, portanto, pelos 57.900 que Portugal tem de alcançar. Isso só será possível se o Benfica tiver companhia.

Se FC Porto e Sporting forem eliminados nos penáltis, Portugal pode ainda ganhar dois pontos pela vitória azul e branca no tempo regulamentar e outro dos leões pelo empate em Londres. Serão os últimos pontos que ambos fazem esta época. Isso deixa Portugal com 55.883 de coeficiente. Longe, ainda, dos 57.900 que a Eredivisie já tem.

O ranking atual, antes da jornada europeia que começa nesta terça-feira, 14 de março

Falta, então, a campanha europeia do Benfica. E nem mesmo no melhor cenário dos encarnados, se consegue salvar a época se dragões e leões forem eliminados.

Porque se o Benfica for campeão europeu a vencer todos os jogos faz, no máximo, 40 pontos na temporada. Estes 40, mais os três que FC Porto e Sporting conseguiriam apesar da eliminação, levariam Portugal para um coeficiente de 57.883. Abaixo, portanto, dos 57.900 que a Eredivisie já tem.

Os pontos de cada clube nesta época

Mantendo pelo menos duas equipas na UEFA, o cenário melhora, mas continua extremamente difícil, até porque o AZ Alkmaar está em vantagem na eliminatória com a Lazio e o Feyenoord está empatado com o Shakhtar Donetsk e joga agora em Roterdão.

Com Benfica, FC Porto e Sporting todos nas provas europeias as possibilidades de Portugal manter o sexto lugar aumentam, mas, mesmo assim, é preciso haver uma campanha europeia extraordinária para segurar o que, se percebe, está muito perto de se perder, ainda que Portugal, esteja, neste momento, a fazer uma época melhor que os neerlandeses (ver pontos dos clubes abaixo).

Para 2024/25, o mais provável é a Liga ter apenas duas vagas para a Liga dos Campeões (uma direta, outra pela qualificação), ainda que haja um novo modelo de acesso à Champions para essa temporada.

Os 70 pontos que Portugal conseguiu no total têm de ser divididos por seis, o número de equipas que participaram nas provas europeias pela Liga