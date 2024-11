Portugal perdeu momentaneamente o 2.º lugar do ranking da época 2024/25 para a Itália, mas recuperou-o na sequência dos jogos da Liga Europa e da Liga Conferência de quinta-feira, terminando mais uma semana europeia em lugar de vaga extra pela Liga dos Campeões da próxima época.

Além de ter mantido o 2.º lugar da época 2024/25, só atrás da Inglaterra, as prestações dos clubes portugueses esta semana permitiram nova aproximação aos Países Baixos, pelo 6.º lugar do ranking UEFA.

Duas vitórias, dois empates… e o bónus do Vitória

Contas feitas, fruto das vitórias de Benfica na Liga dos Campeões e de Sp. Braga na Liga Europa (dois pontos por vitória), mais os empates de FC Porto na Liga Europa e do Vitória na Liga Conferência (um ponto por empate), Portugal somou mais seis pontos para efeitos de ranking, que divididos pelos cinco clubes portugueses em 2024/25, dá mais 1.200 pontos para o coeficiente luso. No entanto, Portugal não se ficou por aqui. É que o Vitória já garantiu nesta altura no pior cenário, o 22.º lugar na Liga Conferência, o que lhe vale no mínimo e desde já, mais 0.375 pontos. Estes, divididos pelos cinco clubes lusos, acrescentam um valor adicional de 0.075 pontos para o ranking.

Por isso, Portugal arrecadou, esta semana, mais 1.275 pontos para o ranking UEFA, que é feito, como se sabe, a cinco anos. O coeficiente luso em 2024/25 é atualmente de 10.475, só atrás dos 11.303 da Inglaterra e à frente dos 10.125 da Itália, a mais próxima de Portugal na disputa por uma vaga extra na Champions de 2025/26.

Ainda no que toca a esta época, a Itália teve uma semana bastante positiva, com quatro vitórias, três empates e uma derrota e até conseguiu aproximar-se de Portugal, mas de forma ligeira (0.100 pontos). Isto porque os 11 pontos que somou para ranking, divididos pelos oito clubes participantes na UEFA em 2024/25, valeram-lhe mais 1.375 pontos para o seu coeficiente.

Resultados portugueses esta semana:

Sporting-Arsenal, 1-5

Mónaco-Benfica, 2-3

Anderlecht-FC Porto, 2-2

Sp. Braga-Hoffenheim, 3-0

Astana-V. Guimarães, 1-1

Resultados italianos esta semana:

Slovan-Milan, 2-3

Inter-Leipzig, 1-0

Young Boys-Atalanta, 1-6

Aston Villa-Juventus, 0-0

Bolonha-Lille, 1-2

Lazio-Ludogorets, 0-0

Tottenham-Roma, 2-2

Fiorentina-Pafos, 3-2

Aproximação significativa aos Países Baixos

Além de manter posição de vaga extra nas contas de 2024/25, Portugal voltou a diminuir distâncias em busca de recuperar o 6.º lugar aos Países Baixos. Os neerlandeses bem podem agradecer às duas prestações na Champions: a épica reviravolta do PSV Eindhoven (dois pontos) e a do empate do Feyenoord em Manchester (um ponto), além do ponto somado pelo empate do AZ na Liga Europa. Estes quatro pontos para efeitos de ranking, divididos pelos seis clubes neerlandeses em 2024/25, permitiram ao país somar, esta semana, mais 0.666 pontos para o ranking. Pouco mais de metade do que Portugal, portanto.

Na perseguição ao 6.º lugar do ranking UEFA, Portugal tem agora 56.491 pontos no ranking a cinco anos, estando a 2.742 pontos dos Países Baixos, que somam 59.233 pontos. É ainda de recordar que, se Portugal mantém os seus cinco clubes em prova, os neerlandeses já só têm cinco de seis.

Os resultados neerlandeses esta semana:

Manchester City-Feyenoord, 3-3

PSV Eindhoven-Shakhtar, 3-2

Alkmaar-Galatasaray, 1-1

Real Sociedad-Ajax, 2-0

Twente-St. Gilloise, 0-1

O que Portugal já somou esta época (e a nota para o bónus)

Os 10.475 pontos que Portugal já garantiu em 2024/25 para o ranking UEFA são fruto do total de 52.375 pontos obtidos por todos os clubes lusos em ação.

Esta semana, o Vitória tornou-se o clube português que mais contribuiu esta época, com 13.375 pontos. Segue-se o Sporting com 13 pontos, o Benfica com 12, o Sporting de Braga com dez e o FC Porto com quatro.

E se, na Liga Conferência, o Vitória já traduziu em algum bónus o que pode vir a ser a sua classificação final, é de recordar que Sporting e Benfica, dos 13 e 12 pontos que já garantiram, seis deles são já de bónus assegurado. Isto porque é garantido, no pior cenário, que leões e águias somarão esses seis pontos cada para efeitos de ranking, pela fase de liga. Tal acontece para quem ficar do 25.º ao 36.º lugar (o que significa eliminação das provas europeias ao fim da fase de liga). Portanto, qualquer classificação final acima do 25.º lugar permite somar mais pontos para o ranking UEFA, além desses seis.