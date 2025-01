Depois de uma jornada para esquecer nas competições europeias há uma semana (sem pontos somados), Portugal teve nesta semana as vitórias de Benfica na Liga dos Campeões e de FC Porto e Sporting de Braga na Liga Europa, além do empate do Sporting na Champions.

Os resultados tiveram como consequência os apuramentos de águias, leões e dragões para o play-off de acesso aos oitavos de final em cada prova e a eliminação dos minhotos. Porém, a verdade é que Portugal, mesmo assim, ficou mais longe do 6.º lugar dos Países Baixos no ranking UEFA (feito a cinco anos) e a corrida por uma de duas vagas extra na Champions 2024/25 é uma utopia.

Com as três vitórias e um empate e os pontos bónus somados pela classificação final na fase de liga, Portugal acrescentou mais 2.300 pontos esta semana ao seu coeficiente, que em 2024/25 é agora de 14.750.

Porém, no que toca ao ranking UEFA a cinco anos, perdeu terreno para os Países Baixos, que esta semana somaram 2.416 pontos, mais 0.116 do que Portugal, mesmo tendo três vitórias… e duas derrotas. E mesmo dividindo os pontos angariados por seis equipas (Portugal divide por cinco). Os neerlandeses tiveram triunfo do PSV na Liga dos Campeões (o Feyenoord perdeu) e vitórias de Ajax e Twente na Liga Europa (o AZ Alkmaar perdeu). Os pontos bónus, lá está, ajudaram a fazer a ténue diferença em prejuízo de Portugal.

Outro aspeto que não abona a favor de Portugal é o facto de o Sporting de Braga ter sido eliminado e as cores lusas terem agora quatro clubes em cena. Os Países Baixos continuam com as cinco equipas em prova depois das fases de liga nas três competições: o Go Ahead Eagles já tinha sido afastado nas pré-eliminatórias da Liga Conferência.

Contas feitas nesta altura, Portugal, 7.º classificado, soma 60.766 pontos no ranking UEFA a cinco anos, menos 3.050 pontos dos que os 63.816 dos Países Baixos.

Vaga extra: semana até foi boa, mas…

Quanto à corrida pelos dois primeiros lugares da época 2024/25 a nível de prestação europeia, que valem vaga extra na Champions em 2025/26, de forma realista é praticamente impossível para Portugal lá chegar. É verdade que, ao contrário da perseguição no ranking global aos Países Baixos, a semana até foi positiva neste aspeto, mas a distância é considerável.

Portugal subiu esta semana um lugar no ranking de 2024/25 e é agora 4.º, por troca com a Bélgica – que teve uma semana péssima e também foi ultrapassada por Alemanha e França – e também recuperou 0.300 pontos à Itália, 2.ª classificada (somou 2.000). Porém, a distância para os italianos ainda é grande, de 2.562 pontos. No 1.º lugar segue a Inglaterra, que “voa” para garantir a vaga extra, depois de ter sido quem mais pontos somou esta semana: 3.785. A Espanha, com mais 3.250 pontos esta semana, reforçou o 3.º lugar e a aproximação aos italianos.

O ranking da época 2024/25:

1.º: Inglaterra 20.892 (+3.785)

2.º: Itália 17.312 (+2.000)

3.º: Espanha 17.178 (+3.250)

4.º: PORTUGAL 14.750 (+2.300)

5.º: Alemanha 14.671 (+2.687)

6.º: França 13.928 (+2.714)

7.º: Bélgica 13.150 (+0.400)

8.º: Países Baixos 11.916 (+2.416)

9.º: Grécia 11.062 (+1.812)

10.º: Suécia 10.125 (+0.250)

De resto, e com a eliminação do Sporting de Braga, Inglaterra (sete clubes) e Bélgica (cinco) passam agora a ser os únicos países sem clubes eliminados das provas da UEFA em 2024/25.