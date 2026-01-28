As vitórias de Benfica e Sporting na última jornada da fase de liga da Liga dos Campeões permitiram a Portugal ultrapassar os Países Baixos e chegar ao sexto lugar do ranking UEFA, feito a cinco anos.

Com o triunfo dos encarnados sobre o Real Madrid (4-2) e a vitória do Sporting no reduto do Athletic Bilbao (3-2), Portugal somou 1.650 pontos esta quarta-feira, ao passo que os neerlandeses viram Ajax e PSV perderem com Olympiakos e Bayern Munique, respetivamente, ambos por 2-1. De resto, tanto a formação de Amesterdão como o conjunto de Eindhoven ficaram pelo caminho e já não podem contribuir mais para contrariar a tendência de crescimento luso.

Contas feitas, Portugal chegou aos 67.366 pontos, enquanto os Países Baixos somam 66.429, ou seja, os lusos já levam uma vantagem de 0.937.

Recorde-se ainda a importância de 2021/22, que cai do ranking a cinco anos na próxima época. Isto porque, nessa temporada, os Países Baixos somaram 19.200 pontos e Portugal apenas 12.916, o que significa que os neerlandeses vão ter uma perda maior no coeficiente no início de 2026/27.

Pontos bónus dão uma (grande) ajuda

O Sporting contribuiu com mais 2.500 pontos pelo sétimo lugar na fase de liga e registou outros 1.500 pontos, por garantir a passagem direta aos oitavos de final da Champions. Além destes pontos bónus, os leões somaram, naturalmente, 2.000 pontos pela vitória em Bilbau.

Já o Benfica, acumulou 2.000 pontos pelo triunfo na Luz e ainda somou 0.250 de pontos bónus pelo 24.º lugar na fase de liga.

Dividindo o total de 8.250 pontos pelos cinco clubes lusos na UEFA em 2025/26, obtêm-se os 1.650 pontos que Portugal passou a somar para efeitos de ranking.

Sporting de Braga e FC Porto, quinto e nono na Liga Europa, respetivamente, só entram em ação esta quinta-feira, mas têm boas perspetivas para terminarem no top-8 e, assim, aumentar o coeficiente de Portugal através de pontos bónus.

Por outro lado, os neerlandeses têm as expectativas em baixo. O Go Ahead Eagles, que curiosamente recebe o Sp. Braga, é 30.º na Liga Europa, enquanto o Feyenoord é 26.º e o Utrecht até já está matematicamente eliminado. Por fim, o AZ Alkmaar continua em cena na Liga Conferência e vai disputar o play-off de acesso aos oitavos de final.

Ranking da época pela vaga extra: Portugal sobe de sexto para terceiro

Face aos triunfos de Benfica e Sporting, Portugal deu um grande salto no ranking da época (que vale vaga extra na Champions 2026/27 aos dois melhores países de 2025/26).

Portugal passou de 13.050 para 14.700 pontos e, assim, subiu ao terceiro lugar, quando na semana passada era sexto. Para trás ficaram Itália, Espanha e Polónia, mas as contas ainda podem mudar com os jogos da Liga Europa.

Os lugares de vaga extra continuam a ser ocupados por Inglaterra (20.069 pontos) e Alemanha (15.285).