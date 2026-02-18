A vitória do Bayer Leverkusen na visita ao Olympiakos (0-2) esta quarta-feira permitiu à Alemanha subir ao segundo lugar do ranking de época da UEFA, ultrapassando Portugal, que desceu ao terceiro lugar e deixa assim de estar em posição de garantir vaga extra na Liga dos Campeões para o país em 2026/27.

Numa semana em que teve, além da vitória do Leverkusen, a do Borussia Dortmund (2-0 à Atalanta na terça-feira), a Alemanha somou mais 0.571 pontos para o ranking UEFA. Tem, agora, 16.785 em 2025/26.

Já Portugal, que esta semana já teve em ação o Benfica na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, não somou (nem vai somar) pontos esta semana, porque não tem clubes nos play-off da Liga Europa e da Liga Conferência, cuja primeira mão é disputada na quinta-feira. Mantém-se com 16.600, agora menos 0.185 do que os germânicos, que ainda podem somar mais pontos esta semana: esta quinta-feira, o Estugarda visita o Celtic, eliminatória da qual pode sair o adversário de FC Porto ou Sp. Braga nos oitavos de final.

Nota, ainda, para a aproximação espanhola a Portugal no ranking de época, com mais 0.375 pontos nestes dois dias de Liga dos Campeões, graças à vitória do Real Madrid na Luz e ao empate do Atlético de Madrid na visita ao Club Brugge (3-3).

De resto, no top-5 de época, destaque também para o desastre italiano, com as derrotas, além da Atalanta em Dortmund, da Juventus (5-2 na Turquia ante o Galatasaray) e Inter (3-1 na visita ao Bodo Glimt).

Além da Alemanha, em posição de vaga extra segue - e com grande vantagem no primeiro lugar - a Inglaterra, que somou mais 0.222 pontos para o ranking, com o triunfo do Newcastle ante o Qarabag (1-6).

TOP-10 DO RANKING DE ÉPOCA:

1.º: Inglaterra, 21.180 (9/9 clubes) | + 0.222 pontos esta semana

2.º: Alemanha, 16.785 (6/7) | + 0.571

3.º: PORTUGAL, 16.600 (4/5)

4.º: Espanha, 15.906 (6/8) | + 0.375

5.º: Itália, 15.500 (6/7)

6.º: França, 14.035 (5/7) | + 0.285

7.º: Polónia, 13.625 (3/4)

8.º: Grécia, 12.100 (4/5)

9.º: Chipre, 11.906 (2/4)

10.º: Dinamarca, 11.750 (1/4)