Ranking UEFA: Alemanha tira Portugal de lugar de vaga extra na Champions
Vitória do Bayer Leverkusen, depois da do Borussia Dortmund, confirma subida dos germânicos ao segundo lugar
A vitória do Bayer Leverkusen na visita ao Olympiakos (0-2) esta quarta-feira permitiu à Alemanha subir ao segundo lugar do ranking de época da UEFA, ultrapassando Portugal, que desceu ao terceiro lugar e deixa assim de estar em posição de garantir vaga extra na Liga dos Campeões para o país em 2026/27.
Numa semana em que teve, além da vitória do Leverkusen, a do Borussia Dortmund (2-0 à Atalanta na terça-feira), a Alemanha somou mais 0.571 pontos para o ranking UEFA. Tem, agora, 16.785 em 2025/26.
Já Portugal, que esta semana já teve em ação o Benfica na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, não somou (nem vai somar) pontos esta semana, porque não tem clubes nos play-off da Liga Europa e da Liga Conferência, cuja primeira mão é disputada na quinta-feira. Mantém-se com 16.600, agora menos 0.185 do que os germânicos, que ainda podem somar mais pontos esta semana: esta quinta-feira, o Estugarda visita o Celtic, eliminatória da qual pode sair o adversário de FC Porto ou Sp. Braga nos oitavos de final.
Nota, ainda, para a aproximação espanhola a Portugal no ranking de época, com mais 0.375 pontos nestes dois dias de Liga dos Campeões, graças à vitória do Real Madrid na Luz e ao empate do Atlético de Madrid na visita ao Club Brugge (3-3).
De resto, no top-5 de época, destaque também para o desastre italiano, com as derrotas, além da Atalanta em Dortmund, da Juventus (5-2 na Turquia ante o Galatasaray) e Inter (3-1 na visita ao Bodo Glimt).
Além da Alemanha, em posição de vaga extra segue - e com grande vantagem no primeiro lugar - a Inglaterra, que somou mais 0.222 pontos para o ranking, com o triunfo do Newcastle ante o Qarabag (1-6).
TOP-10 DO RANKING DE ÉPOCA:
1.º: Inglaterra, 21.180 (9/9 clubes) | + 0.222 pontos esta semana
2.º: Alemanha, 16.785 (6/7) | + 0.571
3.º: PORTUGAL, 16.600 (4/5)
4.º: Espanha, 15.906 (6/8) | + 0.375
5.º: Itália, 15.500 (6/7)
6.º: França, 14.035 (5/7) | + 0.285
7.º: Polónia, 13.625 (3/4)
8.º: Grécia, 12.100 (4/5)
9.º: Chipre, 11.906 (2/4)
10.º: Dinamarca, 11.750 (1/4)