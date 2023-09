A 1.ª jornada da Liga dos Campeões colocou Portugal um pouco mais longe da França e dos Países Baixos no ranking UEFA.

Entre as três equipas portuguesas na competição, o FC Porto venceu o Shakhtar Donetsk por 3-1, enquanto Benfica e Sp. Braga foram derrotados em casa, respetivamente por Salzburgo (0-2) e Nápoles (1-2).

Com estes desfechos, só o FC Porto contribuiu com pontos para o ranking até ao momento, na fase de grupos. Uma vitória nesta fase vale dois pontos para o ranking e estes, divididos pelo total de seis equipas do país na UEFA em 2023/24, deram mais 0.333 pontos a Portugal, que é 7.º na hierarquia.

Já a França, 6.ª classificada no ranking, que compreende as últimas cinco épocas (incluindo a atual), teve triunfo do PSG sobre o Borussia Dortmund (2-0) e empate do Lens em Sevilha (1-1). No entanto, há também já que contar com a vitória do Lille ante o Olimpia Liubliana na Liga Conferência (2-0), no jogo que se disputou na quarta-feira.

Assim, com as duas vitórias que valem quatro pontos para o ranking, mais o empate que vale um ponto, França já somou cinco pontos nesta jornada europeia. Estes pontos, divididos pelos seis clubes franceses na UEFA esta época, dão já 0.833 pontos esta semana.

Já os Países Baixos tiveram a vitória do Feyenoord sobre o Celtic (2-0) e a derrota do PSV com o Arsenal (4-0). Os dois pontos do triunfo do Feyenoord dividem pelos cinco clubes neerlandeses esta época na UEFA e, assim, o país somou mais 0.400 pontos para o ranking. Um claro exemplo do problema para Portugal na tentativa de aproximação, dado que os Países Baixos vão sempre dividir por menos equipas os pontos angariados.

Época 2023/24: Portugal mais perto de França, mais longe dos Países Baixos

Olhando ao total desta época, Portugal tem 3.333 pontos somados e até já conseguiu uma aproximação ligeira a França, que para já tem 2.583. O mesmo não acontece em comparação com os Países Baixos, que já conseguiram mais do que os dois mais diretos perseguidores: 4.200.

No meio disto tudo, dos seus seis clubes, Portugal já perdeu dois (Arouca e V. Guimarães), enquanto os Países Baixos só um dos seus cinco (Twente) e a França mantém seis em seis em ação.

Os jogos desta quinta-feira

Esta quinta-feira, há Liga Europa e Liga Conferência e mais jogos importantes para as contas do ranking. O Sporting visita o Sturm Graz para a Liga Europa, prova na qual jogam também três equipas francesas esta noite: o Rennes recebe o Maccabi Haifa, o Toulouse visita o Union St. Gilloise e o Marselha visita… uma equipa neerlandesa, o Ajax.

Quanto aos Países Baixos, além do Ajax, tem em ação o AZ Alkmaar, que visita o Zrinjski, para a Liga Conferência.