A 3.ª jornada da Liga dos Campeões deixou Portugal ligeiramente mais longe dos Países Baixos e da França no ranking UEFA.

Portugal somou apenas pontos para o ranking graças à vitória do FC Porto em Antuérpia, por 4-1. Benfica e Sp. Braga perderam em casa, respetivamente ante Real Sociedad (0-1) e Real Madrid (1-2).

Contas feitas, e lembrando que cada vitória vale dois pontos para o ranking, Portugal, que divide por seis clubes em 2023/24, somou 0.333 pontos com a vitória do FC Porto.

Já os Países Baixos tiveram a vitória do Feyenoord ante a Lazio (3-1) e o empate do PSV Eindhoven com o Lens (1-1) nesta ronda de Champions. Somaram, assim, dois pontos pela vitória do Feyenoord e um pelo empate do PSV. Estes três pontos, divididos pelos cinco clubes neerlandeses na UEFA em 2023/24, deram mais 0.6 pontos aos Países Baixos para o ranking.

A França também teve uma vitória (a do PSG ante o Milan por 3-0) e o empate já referido do Lens com o PSV. Porém, ao contrário dos Países Baixos, a França divide por seis clubes em 2023/24 e esta jornada de Champions valeu-lhe mais 0.5 pontos.

Desta forma, Portugal (7.º no ranking) perdeu terreno para neerlandeses e franceses, sendo que os Países Baixos (5.º) ganharam um pouco mais de vantagem face aos dois mais diretos perseguidores.

Olhando só aos números de 2023/24, Portugal continua com pior prestação, com 4.333 pontos, face aos 4.750 da França e aos 5.800 dos Países Baixos.

Esta quinta-feira, há uma equipa portuguesa em ação, quatro francesas e duas neerlandesas. O Sporting visita o Rakow para a Liga Europa. Quanto a franceses, também para a Liga Europa, o Marselha recebe o AEK, o Toulouse visita o Liverpool e o Rennes vai ao Panathinaikos, sendo que o Lille recebe o Slovan Bratislava para a Liga Conferência. De neerlandeses, o Ajax visita o Brighton para a Liga Europa e o AZ Alkmaar recebe o Aston Villa para a Liga Conferência.