Portugal está cada vez mais longe dos Países Baixos e da França no ranking UEFA, no final de uma quinta jornada em que ambos os principais adversários do campeonato português somaram mais pontos do que as equipas nacionais.

Nesta semana, recorde-se, apenas o FC Porto não somou pontos, tendo sido o único a perder o respetivo jogo. Benfica, Sp. Braga e Sporting empataram os respetivos jogos, pelo que ninguém ganhou, o que permitiu a Portugal amealhar mais 0.5 pontos.

Já os Países Baixos contaram com vitórias do PSV e AZ Alkmaar e as derrotas do Feyenoord e do Ajax, o que lhe permitiu somar mais 0.8 pontos.

A França, por outro lado, teve as vitórias do Rennes, Marselha e do Lille, os empates do PSG e do Toulouse, e a derrota do Lens, o que lhe permitiu somar mais 1,333 pontos, ultrapassando dessa forma os Países Baixos e regressando ao quinto lugar do ranking.

Contas feitas, na disputa pelo quinto lugar do ranking UEFA, do qual Portugal está cada vez mais longe, a grande vencedora da semana foi a França. Em 2023/24, Portugal leva 5.666 pontos, bem menos do que os 8.249 de França e dos 7.000 dos neerlandeses.