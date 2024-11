Terminada a jornada europeia, Portugal perdeu terreno para os Países Baixos no ranking UEFA. Por outro lado, a prestação das equipas portuguesas permitiu uma ligeira aproximação à Inglaterra no que toca apenas às contas da época 2024/25.

Sporting e Vitória de Guimarães venceram nesta jornada, enquanto o Sporting de Braga empatou e Benfica e FC Porto perderam. Assim, Portugal somou cinco pontos nesta semana europeia (dois por cada vitória e um pelo empate). Ora, estes cinco pontos, divididos pelas cinco equipas lusas a competir nas provas europeias, permitiram arrecadar mais 1.000 pontos para o ranking UEFA. Antes desta ronda, Portugal tinha 54.216 pontos e passou a ter 55.216.

Já as equipas neerlandesas, conseguiram três vitórias, um empate e uma derrota. O PSV venceu para a Liga dos Campeões e o Feyenoord perdeu, ao passo que AZ Alkmaar e Ajax ganharam na Liga Europa e o Twente empatou. Posto isto, os Países Baixos arrecadaram sete pontos (dois por cada uma das três vitórias e um pelo empate) que, divididos pelas seis equipas que participam nas competições europeia (o Go Ahead Eagles já foi afastado) resultaram em mais 1.166 pontos.

Os neerlandeses passaram, assim, de um coeficiente de 57.400 pontos para 58.566 pontos.

Se, à partida para esta jornada, Portugal, 7.º no ranking UEFA, feito a cinco anos - desde 2020/21 – tinha uma diferença de 3.184 pontos para os Países Baixos, essa distância aumentou para 3.350.

Portugal reduz diferença para Inglaterra, mas tem Itália «à perna»

Apesar de ter deixado os Países Baixos aumentarem diferenças no ranking a cinco anos, Portugal mantém-se em posição de vaga extra no ranking desta época e até encurtou distâncias para Inglaterra.

Portugal passou de 8.200 pontos para 9.200, enquanto os ingleses aumentaram de 8.571 para 9.428.

A nação lusa tinha 41 pontos antes desta jornada, aos quais somou os quatro conseguidos pelas vitórias de Sporting e V. Guimarães, a juntar o ponto do empate do Sp. Braga. Assim, Portugal já obteve 46 pontos nas provas europeias. Estes 46 pontos, divididos pelas cinco equipas, dão, então, os 9.200 pontos que Portugal tem no coeficiente da época.

Se Portugal somou 1.000 pontos a este coeficiente, a Inglaterra ficou-se por um aumento de 857 pontos, fruto das vitórias de Liverpool, Chelsea e Manchester United. Arsenal, Aston Villa e Manchester City perderam nesta jornada europeia. Assim, os ingleses somaram seis pontos (dois por cada uma das três vitórias), que, divididos pelas sete equipas que o país tem nas provas europeias, totalizam o aumento de 857 pontos.

Em suma, Portugal passou de uma diferença de 371 pontos para os ingleses, à entrada desta ronda, para 228 de diferença.

Portugal tem também de estar atento à Itália, que conseguiu quatro vitórias, dois empates e duas derrotas esta semana. Assim, os italianos somaram 1.250 pontos (oito pontos pelas vitórias mais dois pelos empates a dividir pelas oito equipas em ação) e têm agora 8.750 pontos no coeficiente de época. A diferença para Portugal é de 450 pontos, quando à entrada para esta jornada, estava situada em 700 pontos.

O jogo do FC Porto com a Lazio, neste caso em concreto, podia ter ajudado Portugal, mas os dragões perderam por 2-1.

Estes dois primeiros lugares do coeficiente de época são fundamentais, porque permitem ganhar uma equipa extra nas competições europeias em 2025/26. Alemanha e Itália beneficiaram disso mesmo esta época.