Grande notícia para o futebol português! A vitória do FC Porto, esta quinta-feira, sobre o Estugarda, na Alemanha, garante a Portugal, definitivamente, o sexto lugar do ranking UEFA, o que terá reflexos a partir da temporada 2027/28.

O triunfo dos dragões na Alemanha permite a Portugal atingir os 69,666 pontos no ranking, registo que os Países Baixos, que se seguem na tabela e apenas têm uma equipa ainda em ação nas provas europeias (o AZ Alkmaar, na Liga Conferência), já não conseguem igualar.

De recordar que os neerlandeses iniciaram esta temporada com quase cinco pontos de vantagem sobre os portugueses, mas as prestações antagónicas dos clubes dos dois países nas competições europeias permitiram a ultrapassagem. E isso aconteceu apesar de o Santa Clara ter sido eliminado no play-off de acesso à Liga Conferência.

O sexto lugar no ranking a cinco anos traz, por arrasto, mais uma equipa portuguesa na Liga dos Campeões a partir da época 2027/28. A última vez que isso aconteceu foi em 2022/2023, quando FC Porto, Sporting e Benfica disputaram a então fase de grupos da Champions.

Atualmente, recorde-se, Portugal tem duas equipas (o campeão entra direto na fase de liga e o segundo classificado apura-se para as pré-eliminatórias). Com o sexto lugar no ranking UEFA, o campeão e o segundo classificado entram diretos na fase de liga, enquanto o terceiro segue para as pré-eliminatórias.

«Momento que a todos deve orgulhar»

Na reação ao feito alcançado pelo futebol português, Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portugal, considera que este é um «momento que a todos deve orgulhar», mas avisa: «Estamos também cientes de que todos temos de trabalhar para segurar a nova posição no ranking e sonhar, ao mesmo tempo, com o degrau seguinte.»