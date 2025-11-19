Ranking UEFA
Ranking FIFA: Portugal desce ao sexto lugar e Brasil regressa ao «top-5»
República da Irlanda, carrasco da seleção lusa, sobe três lugares
Portugal desceu ao sexto lugar do ranking da FIFA, após a derrota com a República da Irlanda (2-0) e a vitória (9-1) frente à Arménia. No top-10, destaque para o Brasil que subiu ao quinto posto e a Alemanha que regressou ao top-10, na nona posição.
O top-4 mantém-se o mesmo: Espanha, Argentina, França e Inglaterra. Juntamente com Portugal, os Países Baixos também desceram uma posição, sendo agora sétimos. A República da Irlanda, carrasco de Portugal, subiu três lugares e está agora na 59.ª posição.
A Itália desceu três posições e saiu do top-10, assumindo-se agora no 12.º lugar. O Uzbequistão registou a maior descida, com cinco posições. A maior subida foi da seleção da Malta, que subiu cinco lugares.
