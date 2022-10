A pergunta a Ruben Amorim na antevisão da Liga dos Campeões sobre o Ranking UEFA desvendou alguma preocupação dos franceses com o Ranking UEFA. O treinador do Sporting foi instado a comentar a situação da Ligue 1 e da I Liga, numa jornada de Champions League que coloca em duelo duas equipas gaulesas frente a duas portuguesas: leões em Marselha, Benfica com o PSG na Luz.

Ora, mas então, o que causa apreensão em França?

A Ligue 1 surge no quinto lugar do Ranking UEFA, o que lhe permite agora ter três vagas de acesso à Champions: duas diretas, mais uma via qualificação [o Mónaco falhou esse apuramento]. Mas está sob forte pressão da Eredivisie, dos Países Baixos, e também de Portugal no que respeita ao que possa suceder até final da próxima época.

O motivo é simples: a partir de 2024, o quinto lugar dá acesso a quatro vagas na Liga dos Campeões. Três com apuramento direto e uma via qualificação. O sexto posto contempla três acessos (2+1) e o sétimo dois (1+1).

Se bem que a principal ameaça francesa, neste momento, são os Países Baixos, Portugal ainda tem condições para nestas duas temporadas ficar à frente de gauleses. No fundo, os franceses estão a olhar a médio prazo e preocupados que podem baixar de quinto para sétimo e, assim, em vez de quatro vagas, ficarem apenas com duas. E os milhões implicados na equação, também.

De notar que, apesar do duplo confronto na Liga dos Campeões,os franceses têm depois quatro equipas na Liga Europa e Liga Conferência, enquanto que na quinta-feira Portugal tem apenas o Sp. Braga.

O atual ranking UEFA.