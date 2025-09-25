Portugal teve uma semana como desejaria ter muitas nas competições europeias, em especial para as contas do ranking UEFA, na tentativa de aproximação ao sexto lugar dos Países Baixos: Sp. Braga e FC Porto contribuíram com vitórias na primeira jornada da fase de liga da Liga Europa, na qual Feyenoord (precisamente em Braga), Utrecht (em casa com o Lyon) e Go Ahead Eagles (na receção ao Steaua) perderam.

Não só Portugal somou o máximo de pontos possíveis para o ranking UEFA esta semana, como viu os neerlandeses ficarem a zeros, mas a semana positiva, graças à Liga Europa, não fica por aqui. Portugal regressou ainda ao segundo lugar da época 2025/26, o último dos dois que vale uma vaga extra na Liga dos Campeões da próxima época.

Traduzindo a aproximação em números, Portugal acrescentou mais 0.800 pontos esta época, fruto das vitórias de Sp. Braga ante Feyenoord e de FC Porto em Salzburgo. De recordar que cada vitória vale dois pontos para efeitos de ranking, sendo que, no caso, os quatro pontos pelos dois triunfos são divididos pelos cinco clubes de Portugal na UEFA em 2025/26, dando os tais 0.800.

Portugal tem agora 6.000 pontos somados nesta temporada, ultrapassou o Chipre no ranking de 2025/26 e aproximou-se da Dinamarca, que é a nova líder (6.125), graças aos 0.500 pontos acrescentados com a vitória do Midtjylland. Os cipriotas, que lideravam no início da semana, não têm equipas na Liga Europa e, por isso, não pontuaram, mantendo os 5.750 pontos. Os Países Baixos, que não pontuaram nesta jornada europeia, continuam com 3.916 pontos em 2025/26 e, no ranking da época, nem sequer estão no top-10: ocupam a 13.ª posição.

A quarta e quinta-feira europeias só não foram mesmo perfeitas para Portugal, na perspetiva de quem vem atrás (e perto): a Bélgica. Isto porque o Genk, única equipa belga na Liga Europa, venceu na visita ao Rangers, acrescentando mais 0.400 pontos ao país, que tem 5.300 em 2025/26 e é quinto esta época.

Contas feitas para o ranking UEFA, elaborado a cinco anos, Portugal, que é sétimo classificado, aproximou-se em 0.800 dos Países Baixos e fugiu em 0.400 pontos à Bélgica, que ocupa o oitavo lugar. Portugal tem um coeficiente total de 58.666 desde 2021/22, estando a 3.200 dos Países Baixos (que somam 61.866) e mais 2.516 do que a Bélgica (56.150).

O top-10 do Ranking UEFA:

1.º: Inglaterra, 96.227

2.º: Itália, 85.374

3.º: Espanha, 79.578

4.º: Alemanha, 76.117

5.º: França, 68.819

6.º: Países Baixos, 61.866

7.º: PORTUGAL, 58.666

8.º: Bélgica, 56.150

9.º: Turquia, 43.600

10.º: Chéquia, 40.700

O top-10 do ranking da época:*

1.º: Dinamarca, 6.125

2.º: PORTUGAL, 6.000

3.º: Chipre, 5.750

4.º: Inglaterra, 5.388

5.º: Bélgica, 5.300

6.º: Alemanha, 5.000

7.º: Polónia, 4.875

8.º: Espanha, 4.625

9.º: Itália, 4.428

10.º: Azerbaijão, 4.375

*Os dois melhores países ganham vaga extra na Champions de 2026/27