Portugal teve uma semana sem vitórias nas competições europeias e deu um tombo no ranking anual da UEFA, perdendo o segundo lugar – um dos dois que vale vaga extra na Liga dos Campeões 2026/27 – e caindo para o sexto posto.

Porém, é verdade que, mesmo apenas com os empates de Sporting e FC Porto (Benfica e Sp. Braga perderam) e somando apenas 0.400 pontos para efeitos de ranking – cada empate vale um ponto para estas contas e os dois pontos somados são divididos pelos cinco clubes lusos na UEFA em 2025/26 – nem tudo foi mau para Portugal.

Isto porque, olhando ao ranking UEFA a cinco anos, no qual é sétimo classificado, Portugal conseguiu mesmo assim fazer melhor do que os Países Baixos (sexto), embora a Bélgica (oitavo) tenha feito melhor. Isto numa jornada que teve duelos diretos importantes neste aspeto, com o Genk a vencer em Braga por 4-3 e o FC Porto a empatar em solo neerlandês com o Utrecht (1-1).

Portugal ganhou 0.067 pontos aos Países Baixos, que tiveram apenas os empates de PSV Eindhoven e Utrecht, entre derrotas de Feyenoord, Ajax, Go Ahead Eagles e AZ Alkmaar e somaram, por isso, 0.333 pontos. A Bélgica ganhou 0.200 pontos a Portugal, ao somar 0.600, graças à vitoria do Genk e ao empate do Club Brugge. O Union St. Gilloise perdeu, sendo que os belgas já não contam com Anderlecht e Charleroi nas provas europeias.

Agora com 8.000 pontos em 2025/26, para 6.083 dos Países Baixos, Portugal está com um total de 60.666 a cinco anos, com desvantagem de 3.367 para os neerlandeses, que têm 64.033. A vantagem para a Bélgica, que soma 6.100 em 2025/26 e 56.950 a cinco anos, é de 3.716 pontos.

Quanto às contas anuais e na perspetiva de vaga extra, a semana foi má para Portugal, ultrapassado por Alemanha, Espanha, Chipre e Itália. A Inglaterra, que teve sete vitórias e dois empates, destaca-se ainda mais no topo da liderança anual e a Alemanha é quem ocupa agora o segundo lugar que também vale um clube extra na próxima edição da Champions.

RANKING UEFA (a cinco anos):

1.º: Inglaterra, 100.783

2.º: Itália, 89.088

3.º: Espanha, 83.328

4.º: Alemanha, 79.974

5.º: França, 71.819

6.º: Países Baixos, 64.033

7.º: PORTUGAL, 60.666

8.º: Bélgica, 56.950

9.º: Turquia, 47.000

10.º: Chéquia, 43.100

RANKING ANUAL (que vale vaga extra na Champions 2026/27):

1.º: Inglaterra, 9.944

2.º: Alemanha, 8.857

3.º: Espanha, 8.375

4.º: Chipre, 8.250

5.º: Itália, 8.142

6.º: PORTUGAL, 8.000

7.º: Polónia, 7.875

8.º: Dinamarca, 7.625

9.º: França, 6.642

10.º: Turquia, 6.200