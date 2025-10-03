Apesar das derrotas na Liga dos Campeões de Benfica e Sporting, as vitórias do FC Porto e Sp. Braga colocaram Portugal na liderança do ranking da UEFA na temporada 2025/26.

Esta quinta-feira, fechados os jogos das três competições europeias, Portugal tem agora 6.800 pontos na época, mais 0.800 pontos do que na semana passada, com a Inglaterra a seguir em segundo, com 6.722 pontos.

Traduzindo a aproximação em números, Portugal acrescentou mais 0.800 pontos esta quinta-feira, fruto das vitórias do Sp. Braga em casa do Celtic, em Glasgow, por 2-0, e do FC Porto na receção ao Estrela Vermelha, no Estádio do Dragão, por 2-1. Cada triunfo vale dois pontos para efeitos de ranking, sendo que os quatro pontos pelas duas vitórias são divididos pelos cinco clubes de Portugal na UEFA em 2025/26, dando os tais 0.800.

No final da temporada, os dois países que somarem mais pontos recebem uma vaga adicional na Liga dos Campeões.

No que toca ao ranking geral, Portugal continua em sétimo, melhorou o seu coeficiente: aproximou-se dos Países Baixos (6.º) e afastou-se da Bélgica (8.º). Na semana passada, Portugal tinha menos 3.200 pontos que os neerlandeses e mais 2.516 que os belgas. Com os resultados recentes, a diferença para o sexto lugar é de 2.900 pontos, enquanto a Bélgica ficou em branco e já tem uma distância de 3.316.

O top-10 do Ranking UEFA:

1.º: Inglaterra, 97.560

2.º: Itália, 86.801

3.º: Espanha, 80.953

4.º: Alemanha, 77.258

5.º: França, 70.390

6.º: Países Baixos, 62.366

7.º: PORTUGAL, 59.466

8.º: Bélgica, 56.150

9.º: Turquia, 44.800

10.º: Chéquia, 41.500

O top-10 do ranking da época:

1.º: PORTUGAL, 6.800

2.º: Inglaterra, 6.721

3.º: Dinamarca, 6.625

4.º: Polónia, 6.375

5.º: Chipre, 6.250

6.º: Alemanha, 6.141

7.º: Espanha, 6.000

8.º: Itália, 5.855

9.º: Bélgica, 5.300

10.º: França, 5.213

