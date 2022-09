Portugal continua a recuperar terreno para os Países Baixos, que no final da última época roubaram o sexto lugar do Ranking UEFA, que era da Liga Portuguesa.

Desde o início da época, Portugal já ganhou 833 pontos aos Países Baixos, sendo que 733 foram ganhos após o início da fase de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa: os clubes nacionais somam seis vitórias em oito jogos, sendo dois triunfos de Sporting, dois triunfos de Benfica e dois triunfos do Sp. Braga.

Ora por isso, Portugal arrancou a temporada com menos 2.684 pontos do que os Países Baixos e nesta altura está a apenas 1.851. O que ainda é uma distância considerável, sobretudo porque Portugal arrancou com seis equipas nas provas europeias e agora tem apenas quatro, enquanto os neerlandeses arrancaram com cinco e agora têm também quatro, o que significa que uma vitória ou empate dão mais pontos ao nosso rival. Mas não deixa de ser um bom sinal.