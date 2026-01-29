Ranking UEFA: Portugal distancia-se dos Países Baixos (que só já têm uma equipa)
Só uma hecatombe impedirá Portugal de terminar a época no sexto lugar
A vitória do FC Porto e o empate do Sp. Braga, mas sobretudo o apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa das duas equipas, permitiu a Portugal dar um salto no Ranking UEFA e aumentar a vantagem sobre os Países Baixos.
Portugal ganhou esta quinta-feira 1.900 pontos, enquanto os Países Baixos somam 0.166, o que significa que esta quinta-feira nos rendeu 1.744 pontos a mais do que o mais direto perseguidor. Por isso, Portugal tem agora 2.671 pontos de vantagem, o que já é uma vantagem muito confortável. Tanto mais que os Países Baixos ficaram sem equipas na Liga dos Campeões e na Liga Europa: têm apenas um representante ainda em prova na Liga Conferência.
Por isso, cada ponto conquistado pelo AZ Alkmaar, que vai disputar o play-off da Conference, terá de ser dividido por seis. O que significa que muito dificilmente Portugal perderá o sexto lugar. Seria necessário uma hecatombe.
O que significa quem em 2027/28 Portugal deve voltar a ter três equipas na Liga dos Campeões (duas diretas e uma no play-off de acesso à fase de liga). Já os Países Baixos, devem começar a próxima temporada até atrás da Bélgica no Ranking UEFA.
Refira-se, por fim, que hoje o Sp. Braga somou 0.650 pontos para o ranking de Portugal na UEFA, enquanto o FC Porto somou 1.250 pontos, graças à vitória, ao apuramento para os oitavos de final e à posição final na fase de Liga.
RANKING UEFA
|PAÍS
|21/22
|22/23
|23/24
|24/25
|25/26
|TOTAL
|EQUIPAS
|1
|Inglaterra
|21.000
|23.000
|17.375
|29.464
|25.958
|111.797
|9/9
|2
|Itália
|15.714
|22.357
|21.000
|21.875
|15.500
|96.446
|6/7
|3
|Espanha
|8.428
|16.571
|16.062
|23.892
|15.531
|90.484
|6/8
|4
|Alemanha
|16.214
|17.125
|19.357
|18.421
|16.214
|87.331
|6/7
|5
|França
|18.416
|12.583
|16.250
|17.928
|13.750
|78.927
|5/7
|6
|Portugal
|12.916
|12.500
|11.000
|16.250
|16.600
|69.266
|4/5
|7
|Países Baixos
|19.200
|13.500
|10.000
|15.250
|8.645
|66.595
|1/6
|8
|Bélgica
|6.600
|14.200
|14.400
|15.650
|10.000
|60.850
|2/5
|9
|Turquia
|6.700
|11.800
|12.000
|10.300
|8.275
|49.075
|3/5
|10
|Rep. Checa
|6.700
|6.750
|13.500
|10.550
|9.725
|47.225
|3/5