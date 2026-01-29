A vitória do FC Porto e o empate do Sp. Braga, mas sobretudo o apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa das duas equipas, permitiu a Portugal dar um salto no Ranking UEFA e aumentar a vantagem sobre os Países Baixos.

Portugal ganhou esta quinta-feira 1.900 pontos, enquanto os Países Baixos somam 0.166, o que significa que esta quinta-feira nos rendeu 1.744 pontos a mais do que o mais direto perseguidor. Por isso, Portugal tem agora 2.671 pontos de vantagem, o que já é uma vantagem muito confortável. Tanto mais que os Países Baixos ficaram sem equipas na Liga dos Campeões e na Liga Europa: têm apenas um representante ainda em prova na Liga Conferência.

Por isso, cada ponto conquistado pelo AZ Alkmaar, que vai disputar o play-off da Conference, terá de ser dividido por seis. O que significa que muito dificilmente Portugal perderá o sexto lugar. Seria necessário uma hecatombe.

O que significa quem em 2027/28 Portugal deve voltar a ter três equipas na Liga dos Campeões (duas diretas e uma no play-off de acesso à fase de liga). Já os Países Baixos, devem começar a próxima temporada até atrás da Bélgica no Ranking UEFA.

Refira-se, por fim, que hoje o Sp. Braga somou 0.650 pontos para o ranking de Portugal na UEFA, enquanto o FC Porto somou 1.250 pontos, graças à vitória, ao apuramento para os oitavos de final e à posição final na fase de Liga.

RANKING UEFA