A vitória do FC Porto e o empate do Sp. Braga, mas sobretudo o apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa das duas equipas, permitiu a Portugal dar um salto no Ranking UEFA e aumentar a vantagem sobre os Países Baixos.

Portugal ganhou esta quinta-feira 1.900 pontos, enquanto os Países Baixos somam 0.166, o que significa que esta quinta-feira nos rendeu 1.744 pontos a mais do que o mais direto perseguidor. Por isso, Portugal tem agora 2.671 pontos de vantagem, o que já é uma vantagem muito confortável. Tanto mais que os Países Baixos ficaram sem equipas na Liga dos Campeões e na Liga Europa: têm apenas um representante ainda em prova na Liga Conferência.

Por isso, cada ponto conquistado pelo AZ Alkmaar, que vai disputar o play-off da Conference, terá de ser dividido por seis. O que significa que muito dificilmente Portugal perderá o sexto lugar. Seria necessário uma hecatombe.

O que significa quem em 2027/28 Portugal deve voltar a ter três equipas na Liga dos Campeões (duas diretas e uma no play-off de acesso à fase de liga). Já os Países Baixos, devem começar a próxima temporada até atrás da Bélgica no Ranking UEFA.

Refira-se, por fim, que hoje o Sp. Braga somou 0.650 pontos para o ranking de Portugal na UEFA, enquanto o FC Porto somou 1.250 pontos, graças à vitória, ao apuramento para os oitavos de final e à posição final na fase de Liga.

RANKING UEFA

           PAÍS             21/22              22/23             23/24            24/25           25/26         TOTAL        EQUIPAS  
1 Inglaterra 21.000 23.000 17.375 29.464 25.958 111.797 9/9
2 Itália 15.714 22.357 21.000 21.875 15.500 96.446 6/7
3 Espanha 8.428 16.571 16.062 23.892 15.531 90.484 6/8
4 Alemanha 16.214 17.125 19.357 18.421 16.214 87.331 6/7
5 França 18.416 12.583 16.250 17.928 13.750 78.927 5/7
6 Portugal 12.916 12.500 11.000 16.250 16.600 69.266 4/5
7 Países Baixos 19.200 13.500 10.000 15.250 8.645 66.595 1/6
8 Bélgica 6.600 14.200 14.400 15.650 10.000 60.850 2/5
9 Turquia 6.700 11.800 12.000 10.300 8.275 49.075 3/5
10 Rep. Checa 6.700 6.750 13.500 10.550 9.725 47.225 3/5