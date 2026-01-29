INCRÍVEL: Portugal sobe ao segundo lugar do ranking de época
Se a época europeia terminasse agora, Portugal ganhava mais uma vaga na Liga dos Campeões
É um sinal da excelente temporada que os clubes portugueses estão a realizar nas competições da UEFA: Portugal ultrapassou esta quinta-feira a Alemanha e subiu ao segundo lugar do ranking de época.
O que significa que só a Inglaterra está a somar mais pontos para o Ranking UEFA esta temporada.
Recorde-se que os dois primeiros classificados do ranking de época ganham uma vaga extra na Liga dos Campeões da próxima época, o que significa que se as competições europeias tivessem terminado hoje, Portugal teria três equipas na Champions 2026/27.
Portugal passou de 14.700 pontos na quarta-feira para 16.600 nesta quinta-feira, graças aos 1.900 averbados por FC Porto e Sp. Braga, que garantiram o apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa.
Assim, o nosso país subiu ao segundo lugar, quando na semana passada era sexto. Para trás ficaram Alemanha, Itália, Espanha e Polónia.
CLASSIFICAÇÃO DO RANKING DE ÉPOCA
|PAÍSES
|PONTOS
|1
|Inglaterra
|20.958
|2
|Portugal
|16.600
|3
|Alemanha
|16.214
|4
|Itália
|15.500
|5
|Espanha
|15.531
|6
|França
|13.750
|7
|Bélgica
|10.000
|8
|Rep. Checa
|9.725
|9
|Países Baixos
|8.645
|10
|Turquia
|8.275