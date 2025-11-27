Com três vitórias e um empate, esta foi uma semana europeia quase perfeita para Portugal, que recuperou terreno no ranking anual da UEFA e subiu do sexto para o quarto lugar – ainda fora dos dois primeiros, que valem uma vaga extra na Liga dos Campeões 2026/27.

Também foi uma semana positiva no ranking a cinco anos. Portugal, que segue no sétimo posto nesta contagem, conseguiu fazer melhor do que Países Baixos (sexto) e Bélgica (oitavo). Nestas contas, foram importantes os triunfos do Benfica em casa dos neerlandeses do Ajax (2-0) e do Sporting na receção aos belgas do Club Brugge (3-0).

Portugal amealhou 1.400 pontos. Benfica, Sporting e FC Porto, que venceram os respetivos jogos, acumularam cada um 0.400 pontos, enquanto o Sp. Braga, que empatou na visita ao Rangers (1-1), garantiu 0.200 pontos ao país. Recorde-se que cada vitória vale dois pontos e cada empate vale um ponto, que depois são divididos pelos cinco clubes lusos na UEFA em 2025/26.

Os Países Baixos, por sua vez, garantiram 0.667 pontos, devido às vitórias do PSV Eindhoven e do AZ Alkmaar, enquanto Ajax, Feyenoord, Utrecht e Go Ahead Eagles perderam. Já a Bélgica, amealhou 0.800 pontos, graças às vitórias do Union St. Gilloise e do Genk – o Club Brugge perdeu em Alvalade e Anderlecht e Charleroi já não estão nas provas europeias.

Posto isto, agora com 9.400 pontos em 2025/26, Portugal está com um total de 62.066 a cinco anos, uma desvantagem de 2.634 face aos Países Baixos, que seguem com 64.700. Por sua vez, Portugal tem mais 4.316 pontos do que a Bélgica, no ranking UEFA a cinco anos.

Voltando às contas anuais e na perspetiva de uma vaga extra na próxima temporada, Portugal subiu dois lugares (de sexto para quarto), mas também Itália e Polónia deram um salto significativo. Ainda assim, quem continua na liderança – e de forma destacada – é Inglaterra, seguida da Alemanha. Nota ainda para a Grécia, que entrou no top-10.

RANKING UEFA (a cinco anos):

1.º: Inglaterra, 101.783

2.º: Itália, 90.517

3.º: Espanha, 84.203

4.º: Alemanha, 80.974

5.º: França, 73.444

6.º: Países Baixos, 64.700

7.º: PORTUGAL, 62.066

8.º: Bélgica, 57.750 + 800

9.º: Turquia, 47.475

10.º: Chéquia, 44.300

RANKING ANUAL (que vale vaga extra na Champions 2026/27):

1.º: Inglaterra, 10.944

2.º: Alemanha, 9.857

3.º: Itália, 9.571

4.º: PORTUGAL, 9.400

5.º: Polónia, 9.375

6.º: Espanha, 9.250

7.º: Chipre, 9.250

8.º: França, 8.267

9.º: Dinamarca, 8.125

10.º: Grécia, 7.100